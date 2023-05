La ansiedad seguía agobiando a los bancos regionales de Estados Unidos ante la posibilidad de retiros masivos, mientras PacWest Bancorp intentaba calmar los ánimos luego que sus acciones se desplomaron más de 39%.

PacWest anunció el jueves que estaba considerando la venta de activos, que varias compañías le han propuesto un acuerdo y que las negociaciones siguen en curso. El banco insistió en que no ha habido retiros masivos tras el colapso y venta del First Republic Bank.

Pero la incertidumbre permeaba otros bancos regionales el jueves. Las acciones de Zions Bancorp se desplomaron más de 11%, las de Comerica más de 8%, y las KeyCorp caían más de 7%.

TD Bank Group y First Horizon Corp. indicaron el jueves que cancelaron planes de una fusión, citando obstáculos regulatorios. Toronto-Dominion Bank anunció en febrero que compraría el banco regional First Horizon por US$ 13,400 millones en efectivo.

El acuerdo estaba bajo intenso escrutinio dadas las circunstancias recientes del sector bancario, y TD Bank tiene operaciones de gran tamaño en Estados Unidos.

Las acciones de First Horizon cayeron más de 42% antes de la apertura de mercados el jueves.

Varios bancos se han desestabilizado por las recientes medidas de la Reserva Federal en su empeño por combatir la inflación. El banco central estadounidense el miércoles aumentó su tasa de interés referencial en un cuarto de punto, a su mayor nivel en 16 años, como parte de ese empeño, su décima alza consecutiva.

El titular del banco central, Jerome Powell, advirtió que la institución está monitoreando varios factores, entre ellos la turbulencia en el sector bancario.

Powell enfatizó su creencia de que el colapso de tres bancos grandes en las seis últimas semanas probablemente llevará a otros bancos a restringir el crédito, lo que ayudará en la lucha contra la inflación.

“Los bancos han soportado un ambiente turbulento en los últimos dos meses y perdura la incertidumbre en el sector más pequeño de los bancos regionales”, dijo JPMorgan en una nota a clientes. La firma vaticinó más presiones sobre las acciones bancarias debido a incertidumbres regulatorias y económicas, entre otros factores.

Fuente: Associated Press