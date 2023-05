El banco con sede en Beverly Hills ha estado trabajando con un asesor financiero y también viene considerando una escisión o un aumento de capital, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público.

Si bien está abierto a la venta, la compañía no ha iniciado un proceso de subasta formal, dijeron las personas.

Una venta directa se ha visto obstaculizada porque no hay muchos compradores potenciales interesados en todo el banco, que comprende un banco comunitario llamado Pacific Western Bank y algunas empresas de préstamos comerciales y de consumo, dijeron las personas.

Un comprador potencial también tendría que registrar posiblemente una gran pérdida al reducir algunos de sus préstamos, dijeron las personas.

Un representante de PacWest declinó comentar.

PacWest cayó un 28% el martes cuando los inversionistas vendieron acciones de bancos regionales tras el acuerdo de JPMorgan Chase & Co. el lunes por First Republic Bank. PacWest, que ha perdido alrededor del 85% de su valor desde principios de marzo, tiene un valor de mercado de unos US$ 772 millones.

El banco dijo cuando reportó sus resultados el mes pasado que los depósitos se habían estabilizado después de una avalancha de retiros en marzo que generó preocupaciones sobre su salud y lo obligó a apuntalar la liquidez. El banco ha explorado la venta de su negocio de financiación para liberar capital y reducir su balance.

PacWest tiene alrededor de 70 sucursales, principalmente en California, así como aproximadamente US$ 44,000 millones en activos, según su sitio web.

