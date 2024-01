En un proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional durante la noche, dijo que quería aumentar el impuesto al valor agregado, o IVA, de un 12% a un 15% para ayudar a financiar medidas de seguridad para frenar la creciente violencia.

“Esta crisis catastrófica provoca la necesidad de compra de armamentos y cualquier abastecimiento a los equipos militares y policiales para hacer frente al conflicto armado interno”, dijo el Gobierno en el proyecto de ley.

El viernes por la mañana, los bonos en dólares de Ecuador superaban a la mayoría de sus pares de mercados emergentes. Los títulos con vencimiento en 2040 subían más de 1.1 centavos por dólar a 34 centavos, el nivel más alto en más de dos meses, según datos compilados por Bloomberg.

LEA TAMBIÉN: Industria minera ve una salida a crisis del narcoterrorismo en Ecuador

El Gobierno dice que el aumento del IVA podría proporcionar US$ 1,000 millones en ingresos este año si entra en vigor en marzo, y US$ 1,300 millones anuales en adelante. El aumento del impuesto sería una medida permanente, y no un alza a corto plazo para abordar la crisis.

“Si se aprueba, es una medida importante y permanente”, dijo Simón Cueva , exministro de Economía, en respuesta a preguntas por escrito. “Esto abre la puerta para un acuerdo con el FMI, un financiamiento multilateral, y eso ayuda a tener liquidez”.

El jueves, S&P Global Ratings rebajó su perspectiva sobre la deuda ecuatoriana de estable a negativa, diciendo que la crisis de seguridad podría limitar la capacidad de Noboa para reducir el déficit fiscal.

Creciente déficit

El ministro de Economía, Juan Carlos Vega , dijo en una entrevista reciente que planea acudir al FMI este mes, y que Ecuador quiere ofrecer recortes de gasto equivalentes a alrededor de un 2% del producto bruto interno (PBI) para continuar accediendo a préstamos multilaterales en medio de un déficit cada vez mayor. En 2023, el déficit fiscal se disparó a cerca de un 5% del PBI frente al nivel de 2022, de menos de un 2%.

La Asamblea Nacional de Ecuador, donde Noboa se alió con el Movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, y el Partido Social Cristiano, ha apoyado hasta ahora a Noboa, de 36 años.

Esta semana, Noboa además tomó medidas para flexibilizar el rígido régimen laboral de Ecuador y ampliar el arbitraje internacional, con la promesa de someter estos temas a votación en un referéndum.

La Asamblea aprobó dos proyectos de ley económicos de vía rápida anteriores desde que asumió el cargo, el 27 de noviembre, y el miércoles respaldó por unanimidad la declaración del mandatario de un “conflicto armado no internacional”.