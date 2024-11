En el mundo laboral de hoy, la comunicación efectiva es importantísima para mantener la profesionalidad. Jackie Cuevas, administradora de recursos humanos de 33 años en Orange County, California, ha observado cómo un simple correo electrónico puede tener un impacto significativo en la percepción de un empleado o en la relación con un colega. Ella comparte tres cosas que nunca se deben incluir en un email de trabajo.

3 cosas que nunca debes poner en un email de trabajo

Al implementar estas recomendaciones de Cuevas al momento de enviar un email de trabajo, no solo mejorarás tu comunicación, sino que también fortalecerás tu reputación profesional en la organización.

1. No compartas información personal

Parece algo muy obvio pero nunca debes compartir información personal en un correo electrónico. No compartas tu número de seguridad social y menos aún tu número de tu tarjeta de crédito. Internet es muy peligroso: la gente puede guardar tus datos, descargarlos y utilizarlos de formas que tú no tenías previstas.

Según Cuevas, también debes tener cuidado con los email de piratas informáticos y phishing: no querrás que se roben tus datos . No abras ni hagas clic en enlaces o archivos adjuntos que no reconozcas. Ten cuidado con el uso de redes wifi, ya que eso también te hace susceptible de que los hackers obtengan tu información.

Cuevas no recomienda el uso de palabras con connotaciones específicas en los correos electrónicos porque pueden dar lugar a problemas. (Pexels)

2. Palabras con connotaciones específicas

Es importante tener cuidado con las palabras que usas en tus correos electrónicos. Términos o frases como “acoso”, “me están acosando” o incluso “insultos” son señales de alerta, y si decides usarlos, es posible que el departamento de Recursos Humanos realice una investigación más exhaustiva.

Debes ser cuidadoso, ya que pueden escalar a situaciones más serias de lo que esperabas. “Recuerdo una vez que un empleado se quejó de un asunto que consideraba trivial, pero que terminó convirtiéndose en un problema considerable”, contó Cuevas a Business Insider. Este tipo de situaciones puede llevar a despidos o sanciones.

3. Información que no quieres que vea tu empresa

Hay gente que ha pulsado accidentalmente “responder a todos” cuando querían enviar un mensaje a una sola persona y no darse cuenta de que todo el mundo podía verlo. Ten cuidado con estas cosas, pero recuerda también que tu empresa puede acceder a tus mensajes de correo electrónico, chat y Slack. Normalmente, no es para inculpar a nadie, pero si tu empresa necesita acceder a tu email por cualquier motivo, como obtener ciertos documentos, puede hacerlo.

Eso puede llevar a que vean algo que tú no pretendías que vieran, y así puede salir información, según cuenta Cuevas. Ella no recomienda usar el tiempo y los bienes de la empresa para insultar a un compañero por su comportamiento en una reunión. Cosas así pueden ser vistas por RR. HH. y documentadas.