En la era digital, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más popular en múltiples áreas, incluyendo la creación de currículums y la preparación de respuestas para procesos de selección. En este artículo, exploraremos cómo la IA impacta los procesos de selección y los métodos que un CEO puede implementar para identificar cuando un candidato ha utilizado esta tecnología en sus solicitudes.

Desde Applied, una plataforma de contratación centrada en pruebas de habilidades, hemos aprendido a identificar ciertos patrones que pueden señalar el uso de IA en un currículum. Este conocimiento no solo es útil para detectar potenciales automatizaciones en las solicitudes, sino que también permite tomar decisiones más informadas sobre las aptitudes y el valor de un candidato.

Cómo identificar el uso de IA en un currículum

Aunque la IA resulta útil en la creación de contenido, hay ciertos aspectos en las respuestas que delatan su uso. En Applied, hemos observado que, al comparar varias respuestas para la misma pregunta, surgen patrones estructurales y de estilo que señalan una posible intervención de IA. Específicamente, la IA tiende a:Generar respuestas genéricas y repetitivas: Las respuestas generadas con IA suelen ser estructuralmente idénticas y contienen frases comunes que eliminan el toque personal del candidato.

Formateo uniforme y signos de puntuación específicos : La IA a menudo introduce signos de puntuación y mayúsculas en lugares inusuales, creando un estilo que no se asemeja a la forma en que los humanos suelen escribir.

: La IA a menudo introduce signos de puntuación y mayúsculas en lugares inusuales, creando un estilo que no se asemeja a la forma en que los humanos suelen escribir. Estructura homogénea en los currículums: Un currículum escrito con IA suele tener el mismo número de encabezados, párrafos y puntos clave en varias solicitudes, algo que resulta improbable en documentos generados de forma manual y personalizada.

Para detectar estos detalles, en Applied hemos implementado un sistema de detección de similitudes, mediante el cual un revisor analiza simultáneamente entre 20 y 30 solicitudes. Al observar varios documentos al mismo tiempo, se identifican patrones de uso de palabras y estructuras de párrafo que serían menos evidentes al revisar documentos individualmente.

La IA es útil en la contratación, pero los candidatos deben equilibrarla con su autenticidad para destacar. (Pexels)

El rol del revisor humano: un enfoque equilibrado

En Applied, creemos que la evaluación humana sigue siendo crucial para tomar decisiones justas. Incluso cuando se identifica el uso de IA en un currículum, el equipo de contratación no rechaza automáticamente la solicitud. En su lugar, se realiza una revisión adicional por varios miembros del equipo, quienes evalúan la relevancia de la solicitud considerando el puesto y las habilidades del candidato. Este proceso fomenta un enfoque equilibrado y justo que tiene en cuenta las habilidades generales de cada postulante.

Este método también considera que la IA no siempre se utiliza para engañar. En algunos casos, los candidatos utilizan IA para facilitar la creación de su solicitud, y esto puede ser especialmente útil para quienes no tienen el idioma del proceso de contratación como lengua materna o necesitan ayuda estructurando sus ideas. Por lo tanto, el uso de IA en un currículum o respuesta no tiene por qué ser un factor de descarte inmediato; en cambio, es un aspecto que el equipo de selección debe evaluar con un enfoque integrador.

Omitir el año de graduación en tu currículum puede ser una decisión estratégica que te permita ser evaluado por tus habilidades y experiencia, en lugar de por el tiempo que llevas en el mercado laboral. (Pexels)

IA en los procesos de selección: un futuro inevitable

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse en el ámbito laboral, y las empresas, al igual que los candidatos, deben adaptarse a esta realidad. En la actualidad, algunas organizaciones utilizan IA para optimizar sus propios procesos de selección. Por ello, resulta comprensible que los candidatos también vean en esta tecnología una oportunidad para nivelar el campo de juego.

Para aquellos que decidan utilizar IA en sus solicitudes, en Applied recomendamos que lo hagan con inteligencia y moderación. En lugar de utilizarla para completar respuestas completas, la IA puede ser útil para extraer las habilidades y atributos clave que los reclutadores buscan en el puesto. Herramientas como ChatGPT, por ejemplo, pueden ayudar a los candidatos a analizar la descripción de un puesto y a identificar los aspectos más valorados, lo cual luego puede servir de guía en el desarrollo de las respuestas y en una entrevista futura.

En definitiva, el uso adecuado de la IA en el contexto de la búsqueda de empleo puede brindar información valiosa sin comprometer la autenticidad de las respuestas. Los candidatos que logran equilibrar el uso de esta tecnología con su propio estilo y experiencia personal suelen destacarse más y obtener mejores resultados.