Crear un currículum que destaque entre la multitud puede ser un desafío, y aunque no existe un currículum perfecto, hay ciertas prácticas que pueden mejorar considerablemente nuestras posibilidades de conseguir empleo. En este artículo, abordaremos cuatro elementos que debemos eliminar de nuestro currículum, basándonos en las recomendaciones de expertos en reclutamiento, como Andrea Ramos, una profesional en selección de personal con una sólida presencia en redes sociales.

1. Idiomas de nivel bajo

Uno de los errores más comunes es incluir idiomas que dominamos solo de forma básica. Si mencionamos un idioma en nuestro currículum, debe reflejar un nivel que realmente pueda ser útil en el entorno laboral. Es preferible no incluirlo en absoluto si no alcanzamos un nivel intermedio o avanzado. Esto no solo evita confusiones, sino que también resalta nuestras habilidades más relevantes. Si bien tener conocimiento de varios idiomas es un plus, mejor que incluir un idioma en el que no tenemos competencia es no mencionarlo.

2. Dirección de tu casa

La dirección de nuestro domicilio solía ser un elemento estándar en los currículums, pero hoy en día es considerada información irrelevante. Incluirla puede poner en riesgo nuestra privacidad, especialmente si nuestro currículum es compartido en línea o es objeto de robo. Andrea Ramos y Peter Yang, director ejecutivo de ResumeGo, coinciden en que es más seguro omitir esta información. En su lugar, enfoquémonos en los datos que realmente importan, como nuestro número de teléfono y correo electrónico, que son esenciales para ser contactados.

3. Experiencias profesionales de muy corta duración

Si bien es importante mostrar un historial laboral diverso, incluir trabajos que solo duraron unos meses puede levantar dudas sobre nuestra estabilidad y compromiso. En lugar de ello, es recomendable enfocarse en las experiencias que realmente aportan valor y que están alineadas con el puesto al que aspiramos. Si tenemos muchas experiencias breves, podríamos considerar agruparlas o destacar las más significativas. Recuerda que la calidad de la experiencia es más importante que la cantidad.

4. Formaciones académicas no finalizadas

Otra de las recomendaciones que debemos tener en cuenta es evitar incluir formaciones académicas que aún no hemos terminado, especialmente si son de larga duración. Aunque es positivo mencionar estudios en curso, es crucial que estos sean relevantes para el puesto que estamos buscando. Es preferible resaltar nuestras credenciales académicas completadas y las que están directamente relacionadas con el trabajo, para mostrar un compromiso con nuestro desarrollo profesional.

Otros consejos a considerar

Además de estos cuatro elementos, hay otros aspectos que es útil tener en cuenta al redactar nuestro currículum:

Evitar información demasiado personal : Datos como la edad, el estado civil o el número de DNI son irrelevantes y no deberían incluirse.

: Datos como la edad, el estado civil o el número de DNI son irrelevantes y no deberían incluirse. No agregar referencias innecesarias : No es necesario incluir referencias directamente en el currículum. En su lugar, podemos ofrecerlas en el momento adecuado durante el proceso de selección.

: No es necesario incluir referencias directamente en el currículum. En su lugar, podemos ofrecerlas en el momento adecuado durante el proceso de selección. Cuidado con el formato: Asegúrate de que tu currículum no esté sobrecargado de texto o puntos. La claridad y la concisión son claves.

