En todas las oficinas hay un colaborador que cae bien a todo el mundo. Impresiona al jefe, sin parecer adulador y es amable con sus compañeros sin cruzar los límites. En resumen, es el favorito de la oficina. Aquí te comparto dos atajos efectivos, recomendados por un experto en comportamiento organizacional, que, con un poco de práctica, te ayudarán a ganarte el aprecio de tus colegas y a destacar en el ambiente laboral.

Algunas personas piensan que para ser el favorito de la oficina deben estar conversando constantemente con todos, afirma Matt Abrahams, profesor de comportamiento organizacional en la Universidad de Stanford y autor del libro Think Faster, Talk Smarter: How to Speak Successfully When You’re Put on the Spot. Sin embargo, esta idea es errónea.

No es necesario hacer grandes sacrificios, sino estar atento a los momentos en que puedes contribuir con un gesto de ayuda. (Foto: Pexels)

“Tienes que ser competente pero estar disponible”, afirma. “No puedes ser el bromista que se queda sentado sin hacer nada”. Existen dos atajos de comunicación que pueden ayudarte a ganarte la confianza de tus compañeros y jefes, al mismo tiempo que demuestras que eres un buen empleado.

1. Recuerda detalles personales únicos

“Los favoritos de la oficina son buenos para recordar cosas sobre las personas que son un poco únicas, cosas que atraen a la persona para que no se trate solo del trabajo”, explica Abrahams.

Por ejemplo, pueden preguntar por cómo fue su mudanza reciente o cómo va el entrenamiento de su nueva mascota. Recordar estos detalles hace que un compañero se sienta valorado.

2. Celebra a tus colegas

La persona más apreciada en la oficina suele ser la que dedica tiempo a reconocer los logros de los demás. “Generalmente, son buenos para celebrar o rendir homenaje a los logros”, menciona Abrahams.

Esto podría ser tan simple como un elogio sobre el proyecto recién completado de un compañero o la organización de una pequeña fiesta de oficina para celebrar un cumpleaños especial.

Brindar tu apoyo cuando alguien lo necesita es un gesto que suele ser recordado y valorado. (Foto: Pexels)

Cuando muestras disposición para ayudar, aunque sea en pequeñas tareas, das una señal de apoyo y empatía. Esto fomenta un ambiente de colaboración y construye una reputación de generosidad y confiabilidad. Además, los compañeros de trabajo a menudo devuelven la ayuda cuando ven que eres alguien en quien pueden contar, lo que crea un círculo positivo de apoyo mutuo.