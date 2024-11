El costo de pensar demasiado las cosas es muchísimo mayor de lo que parece. Al dedicar tanto tiempo a la reflexión, dejas de lado la acción que podría impulsar tu progreso. Esta sobrecarga mental convierte lo que podría ser una reflexión útil en una ansiedad paralizante, que en lugar de ayudarte, te retrasa. Asimismo, diversos estudios demuestran que pensar mucho las cosas puede afectar negativamente tanto tu salud física como mental. Por eso, Scott Mautz, reconocido entrenador de líderes y experto en fortaleza mental, ha compartido una sencillas frase de dos palabras que puede ayudarte a dejar de sobrepensar.

Superar el pensamiento excesivo requiere confianza, resiliencia y fortaleza mental, cualidades que Scott Mautz ha investigado durante más de treinta años y sobre las que ha escrito en su libro El líder mentalmente fuerte. Sin embargo, lo que tal vez no se sepas es que una de las formas más efectivas de canalizar la fortaleza mental para dejar de sobrepensar se resume en dos palabras que Mautz sugiere usar: cambiar el “¿Qué pasaría si…?” por “Ya veremos”.

El sobrepensar puede ser contraproducente y llevar a un ciclo de duda y ansiedad. (Foto: Pexels)

Las personas que tienden a sobrepensar se hacen constantemente la pregunta “¿Qué pasaría si…?”. Es una cuestión sin respuesta clara, según indica Mautz en CNBC. Cuando alguien se encuentra repitiendo esta pregunta, Mautz recomienda cambiarla rápidamente por “Ya veremos”, lo que ayuda a salir de la parálisis por análisis y a aceptar lo que venga.

Por ejemplo, si alguien tiene que hacer una presentación importante en el trabajo pero empieza a preocuparse por todos los posibles errores: “¿Qué pasa si olvido lo que iba a decir? ¿Y si el público no está de acuerdo con lo que presento?”, Mautz sugiere que lo mejor es cambiar ese pensamiento por: “Sé que me he preparado para esto, ahora veremos qué sucede”.

Sobrepensar puede causar agotamiento mental y emocional, y en algunos casos, contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad. (Foto: Pexels)

Decir “ya veremos” tiene el poder de silenciar el ruido interno. Su tono definitivo lo diferencia del “¿Qué pasaría si…?”, que solo genera incertidumbre. Implica que la persona ya ha hecho todo lo necesario: ha pensado, preparado y analizado. Ahora es el momento de ver a dónde llevará todo eso en la práctica.

