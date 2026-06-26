En las esquinas y avenidas de Nueva York la presencia de vendedores ambulantes es inconfundible: carritos de halal en Jackson Heights, puestos de arepas y empanadas en Sunset Park, y mesas con ropa o artículos para el hogar en la calle 125 y la avenida St. Nicholas. Para muchas familias inmigrantes, esos puestos significan más que un trabajo: son el sustento para pagar el alquiler, enviar remesas y sostener la economía del barrio. Sin embargo, obtener una licencia ha sido durante décadas una barrera casi insalvable —listas de espera eternas, intermediarios que cobran miles de dólares y trámites enrevesados— y eso empujó a gran parte del sector hacia la informalidad.
A partir del 1 de julio, la ciudad pondrá en marcha una reforma aprobada por el Ayuntamiento y respaldada por el alcalde Zohran Mamdani que busca cambiar ese panorama: ampliará de manera significativa el número de licencias, creará una oficina de apoyo multilingüe y pondrá nuevas normas para asegurar salud pública y orden en la vía pública.
¿QUÉ CAMBIARÁ DESDE EL 1 DE JULIO?
Como menciona Fox 5 y Secret NYC, esta orden entra en vigor el 1 de julio. La reforma crea miles de nuevas licencias durante los próximos años para reducir las largas listas de espera que han marcado el sector.
- Vendedores de alimentos: 2,200 licencias adicionales por año durante cinco años, desde el 1 de julio de 2026.
- Vendedores de mercancía general: 10,500 nuevas licencias, con implementación a partir del 15 de enero de 2027.
Nuevas licencias contempladas en la reforma:
|Tipo de licencia
|Cantidad
|Fecha de implementación
|Vendedores de alimentos
|2,200 por año durante cinco años
|Desde el 1 de julio de 2026
|Vendedores de mercancía general
|10,500 nuevas licencias
|15 de enero de 2027
¿QUÉ PROBLEMA BUSCA RESOLVER LA CIUDAD?
Durante años la ciudad mantuvo límites estrictos en la oferta de licencias, lo que generó largas listas de espera y un mercado informal donde algunos compraban o alquilaban permisos de forma irregular. La consecuencia: miles de vendedores trabajan sin documentación, expuestos a multas o decomisos, y barrios enteros —desde Washington Heights hasta Elmhurst— pierden su economía simbólica y real.
Situación actual de las listas de espera:
|Categoría
|Personas en espera
|Licencias para mercancía general
|8,900
|Licencias para venta de alimentos
|5,236
Según estimaciones municipales y organizaciones de defensa, alrededor de 23,000 vendedores ambulantes operan actualmente en la ciudad, y una buena parte no cuenta con todos los permisos requeridos. La mayoría son inmigrantes que vieron en el comercio en la calle una forma de emprender al llegar a EE. UU.
EL RESPALDO DE ZOHRAN MAMDANI
Mamdani convirtió la reforma en una de las banderas de su campaña. En sus discursos y en redes habló de la “halal‑flación” para ilustrar cómo han subido los costos en los carritos populares: platos que antes costaban unos US$8 ahora rondan los US$10. Su argumento central es que ampliar el acceso a permisos reducirá la dependencia de intermediarios, facilitará la formalización y podría ayudar a bajar algunos costos operativos para los vendedores.
En sus publicaciones antes de tomar el cargo de alcalde, Mamdani señaló que su administración priorizará el trámite expedito de licencias y el fortalecimiento de las agencias responsables.
NUEVAS OBLIGACIONES PARA QUIENES OPEREN EN LA VÍA PÚBLICA
La reforma no solo abre más licencias; también impone requisitos que buscan proteger la salud pública y el orden en la calle:
- Mantener limpia el área alrededor del puesto.
- Gestionar y documentar la adecuada eliminación de residuos.
- Cumplir normas de funcionamiento municipal y de seguridad alimentaria.
- Evitar infracciones reiteradas; tres multas en un año pueden llevar a la revocación de la licencia.
OFICINA DE APOYO PARA VENDEDORES AMBULANTES
Se creará la División de Asistencia a Vendedores Ambulantes, con atención en varios idiomas (incluido español), asesoría sobre trámites, información sobre normas sanitarias y ayudas para facilitar la transición a la formalidad. Organizaciones comunitarias locales —centros de servicios legales, iglesias y coaliciones de comerciantes latinos— han pedido coordinación estrecha para asegurar divulgación en vecindarios como Corona, Sunset Park y el Bronx.
IMPACTO ECONÓMICO Y OPERATIVO
La Oficina de Gestión y Presupuesto estima un costo de implementación cercano a US$11 millones en cuatro años por contratación de personal para tramitar y supervisar las nuevas licencias. Sin embargo, defensores apuntan a que la formalización generará ingresos fiscales adicionales (impuestos, tarifas) y reducirá la carga de control que hoy recae en la policía local y otras agencias.
¿QUÉ DEBEN HACER LOS VENDEDORES Y CÓMO INFORMARSE?
- Revisar requisitos y fechas oficiales en la web de la Division of Licensing Services de NYC.
- Acudir a centros comunitarios y organizaciones latinas que ofrecen orientación gratuita.
- Guardar recibos y documentación de eliminación de residuos y medidas de seguridad alimentaria.
- Estar atentos a las fechas de apertura de solicitud (1 de julio de 2026 para alimentos; 15 de enero de 2027 para mercancía general).