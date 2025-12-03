Si vas a viajar y no cuentas con una Real ID, un pasaporte o identificación móvil o digital aprobada, podrías tener que pagar US$45 para que verifiquen tu identidad, informaron altos funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). ¿En qué consiste esta tarifa y desde cuándo comienza a cobrarse? A continuación, te lo explicamos.

SI NO TIENES REAL ID O PASAPORTE TE COSTARÁ US$45

Si eres un viajero que no tiene una identificación como Real ID o pasaporte, podrías pagar US$45 para cubrir los gastos operativos, tecnológicos y administrativos con conllevan a la verificación de tu identidad. El pago se realizará a través de pay.gov.

¿CUÁNDO INICIA EL COBRO DE ESA TARIFA?

La tarifa de 45 dólares que te cobrarían por no contar con un documento cuando te presentes en el aeropuerto comenzará a ejecutarse a partir del 1 de febrero de 2026, precisó la agencia federal.

Esta imagen del 23 de mayo de 2025 muestra un letrero recordando a los viajeros la implementación de la Real ID mientras se dirigen al mostrador de facturación para sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿POR QUÉ SE DEBE CONTAR CON UNA IDENTIFICACIÓN REAL ID?

Es importante contar con una identificación Real ID para que puedas viajar tranquilamente en avión dentro de Estados Unidos. Asimismo, para acceder a diversas instalaciones federales.

Si no cuentas con una tendrás que pagar US$45, pero eso no es lo peor, ya que si estás apurado, te enfrentarás interrupciones en tus viajes y demoras.

Cabe recordar que desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir estándar ya no se aceptan para abordar vuelos nacionales ni acceder a instalaciones federales. Por tanto, los viajeros mayores de 18 años deben contar con una identificación que cumpla con la normativa REAL ID u otro documento de identificación reconocido por el gobierno federal.

Fotografía de archivo de personas que se dirigen a sus vuelos, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Foto: EFE/Allison Dinner

¿QUÉ ES LA TSA CONFIRM ID?

El proceso TSA Confirm.ID es un sistema alternativo que la TSA va a usar para verificar la identidad de los pasajeros que llegan al control de seguridad sin una identificación aceptada tipo Real ID, pasaporte u otro documento válido. Los viajeros que lleguen podrán abordar su vuelo s ¿i todo sale bien en la verificación adicional y pagando una tarifa específica. Este funciona de la siguiente manera:

Si llegas al control sin un documento aceptado, te derivan al proceso Confirm.ID.

Una vez ahí, brinda tus datos personales (nombre, fecha de nacimiento, dirección, etc.) y responde una serie de preguntas para confirmar que eres quien dices ser.

Al ser un servicio de pago, debes cancelar el monto por una persona y por un sólo uso. Recuerda, no hay reembolso.

Si la verificación sale bien, te emiten una constancia válida por unos días; por ejemplo, alrededor de 10 días para poder pasar el control de seguridad en ese tiempo. Y ¿si necesitas viajar en otra fecha? Tienes que repetir el proceso y volver a pagar.

Ten presente que la verificación no garantiza el embarque, ya que podrían existir otros controles adicionales.