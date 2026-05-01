Vivir en Estados Unidos te puede exigir contar con ingresos económicos sólidos debido al elevado costo de vida en diversas regiones; sin embargo, existe una buena noticia: se anunció el incremento del salario mínimo que regirá desde mayo del presente año . Esta iniciativa pretende beneficiar a miles de familias. Por ello, en las siguientes líneas te detallaré cuáles son los estados con los sueldos básicos más altos.

Debo comentarte que algunos estados sí han beneficiado a sus trabajadores al incrementar su sueldo federal; sin embargo, otros se mantienen rígidos ante la normativa salarial y solo ofrecen un pago de $7,25 por hora.

Eso sí, es probable que aquellas jurisdicciones que ofrecen salarios superiores al mínimo federal mantengan un alto costo de vida, por lo que este ajuste busca garantizar que los ciudadanos logren cubrir sus gastos cotidianos sin dificultades.

El salario mínimo por hora en todo Estados Unidos es $7,25, pero algunos estados suelen pagar más debido a sus normativas estatales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué estados de EE.UU. ofrecen salarios mínimos más altos este 2026

Basándome en la información otorgada por el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL, por sus siglas en inglés), el Distrito de Columbia lidera el ranking con un salario mínimo por hora de $17,95, seguido del estado de Washington y Nueva York (NYC, Long Island y Westchester), con $17,13 y $17, respectivamente.

A continuación, te comparto el podio completo de los estados que se caracterizan por ofrecer remuneraciones básicas más altas durante el año fiscal 2026.

Connecticut : $16,94.

: $16,94. California : $16,90

: $16,90 Hawái : $16,00

: $16,00 Rhode Island : $16,00

: $16,00 New York : $16,00

: $16,00 Nueva Jersey : $15,92, mayoría de los empleadores

: $15,92, mayoría de los empleadores Colorado : $15,16

: $15,16 Arizona : $15,15

: $15,15 Maine : $15,10

: $15,10 Delaware : $15,00

: $15,00 Illinois : $15,00

: $15,00 Maryland : $15,00

: $15,00 Massachusetts : $15,00

: $15,00 Misuri : $15,00

: $15,00 Nebraska : $15,00

: $15,00 Florida: $14

$14 Vermont: $14

$14 Michigan: $13.73

$13.73 Alaska: $13

$13 Virginia: $12.77

$12.77 Nevada: $12

$12 Nuevo México: $12

$12 Dakota del Sur: $11.85

$11.85 Minnesota: $11.41

California es uno de los estados que ofrecen salarios mínimos más altos en el país. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué estados de EE.UU. siguen pagando el salario mínimo federal

Existe más de una docena de estados que suelen pagar $7,25 por hora hasta la fecha, lo cual representa un desafío para los trabajadores que deben ajustar aún más su presupuesto. A continuación, te comparto la lista.

Alabama

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Misisipi

Nuevo Hampshire

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin