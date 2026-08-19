State Farm comenzó a distribuir $5,000 millones entre millones de sus clientes de seguros de auto en Estados Unidos, en lo que la compañía describe como “el mayor pago extraordinario de su historia”. La aseguradora tiene más de 49 millones de clientes de automóviles y señaló que quienes cumplan con los requisitos recibirán una notificación por correo electrónico o postal.

Los clientes deberán prestar atención a estas comunicaciones, ya que incluirán las instrucciones para ingresar al portal habilitado por State Farm y elegir cómo recibir el dinero.

Las opciones disponibles incluyen pagos digitales y cheques. El monto no será igual para todos, porque dependerá del estado donde se encuentre la póliza y de las primas pagadas, aunque la compañía estima un promedio de aproximadamente $100 por vehículo.

Los pagos corresponden a clientes que tuvieron una póliza elegible durante 2025 y cuyo monto sea de al menos $10. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

¿Quiénes recibirán el pago?

Para acceder a esta distribución, el cliente debe haber tenido una póliza de seguro de automóvil emitida por State Farm Mutual que haya estado vigente en algún momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Además, el importe correspondiente debe ser de al menos $10, que es el mínimo establecido para poder procesar el pago.

No todas las pólizas cumplen las condiciones. Los seguros emitidos mediante programas estatales de asignación de riesgo, conocidos como state-assigned risk programs, no forman parte de esta distribución.

El proceso se realizará de manera gradual y podría extenderse durante varios meses mientras los pagos son enviados a los clientes elegibles en todo el país.

Los beneficiarios recibirán instrucciones por correo electrónico o postal para elegir entre un pago digital o un cheque. (Foto: AFP)

¿Por qué State Farm está devolviendo este dinero?

En su sitio web, la compañía explicó que la distribución es posible gracias a su fortaleza financiera y a un desempeño de sus operaciones de seguros mejor de lo esperado durante 2025.

Para resolver dudas, los clientes pueden comunicarse con el Centro de Servicio al Cliente de Dividendos al 1-888-808-9532, consultar el portal oficial indicado por la compañía o contactar directamente a un agente de State Farm.

“Como compañía de seguros mutualista con un enfoque centrado en el cliente, State Farm Mutual puede aportar valor directamente a nuestros clientes y, al mismo tiempo, mantener la fortaleza financiera necesaria para cumplir nuestras promesas futuras. Este año, esto se tradujo en menores pagos de seguros de automóvil y devoluciones en efectivo en forma de $5,000 millones en dividendos para nuestros asegurados”, afirmó Jon Farney, presidente y director ejecutivo de State Farm Mutual.