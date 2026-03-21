La variación anual de la fecha de Semana Santa en Estados Unidos genera curiosidad entre aquellos que planifican disfrutar de unas vacaciones, a diferencia de otras festividades del país que mantienen días fijos. Este cambio suele estar relacionado a que la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo se debe a fenómenos astronómicos. Para mayor detalle, te invitaré a que leas esta nota para que comprendas cómo se establece el calendario cada año.

La celebración de la Semana Santa proviene de la Pascua judía, una festividad que recuerda el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el cristianismo estableció su propia versión enfocada en Cristo.

La festividad religiosa se desarrolla habitualmente desde el Domingo de Ramos, cuando Jesús ingresa a Jerusalén, y concluye el domingo posterior, fecha en la que se conmemora su resurrección al tercer día de haber sido crucificado.

Millones de personas conmemorarán la vida, pasión y muerte de Jesucristo durante este 2026. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Por qué la Semana Santa cambia de fecha en EE.UU.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta celebración religiosa no mantiene una fecha fija debido a una tradición cristiana oriental proveniente del siglo IV, la cual estableció que la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera.

Por esta regla acordada en el Concilio de Nicea, la Semana Santa suele desarrollarse entre marzo y abril de cada año. Por ejemplo, si la luna llena ocurre en fechas cercanas al 21 de marzo, la festividad se traslada hacia el siguiente ciclo lunar; es decir, un mes después.

Habitualmente, la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo se celebrará Semana Santa en EE.UU.

El calendario litúrgico para este 2026 ha definido las fechas de Semana Santa, la cual iniciará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, continuando con el Jueves y Viernes Santo los días 2 y 3 de abril, respectivamente. La conmemoración finalizará oficialmente el próximo 5 de abril con el Domingo de Resurrección.