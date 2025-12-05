Creo que todos han tenido la imperiosa necesidad de revisar las novedades que anunció la Social Security Administration (SSA) en relación con el ajuste por costo de vida —el llamado Cost‑of‑Living Adjustment (COLA) para 2026—, así que me parece útil compartir contigo quiénes serán los beneficiarios que verán ese aumento en sus pagos, y cuándo exactamente. Este tipo de cambios suelen generar dudas, sobre todo ahora que el calendario de diciembre 2025 tiene algunas particularidades por venideros feriados.

En esencia, el incremento del COLA entrará en vigor con los pagos de enero de 2026. Pero hay un detalle importante: quienes reciben ayuda por Supplemental Security Income (SSI) verán reflejado su aumento un día antes, el 31 de diciembre de 2025, dado que el 1 de enero es feriado. Por eso, diciembre será un mes con un calendario un poco distinto para muchos.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL AUMENTO DEL COLA Y CUÁNDO?

Los beneficiarios de SSI serán los primeros en ver el ajuste: recibirán su pago correspondiente a enero 2026 el 31 de diciembre de 2025, un día antes del feriado.

En cuanto a jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes u otros que obtienen beneficios regulares de la SSA (no SSI), el aumento se reflejará a partir de los pagos emitidos en enero de 2026, siguiendo el calendario habitual.

Esto significa que no todos tendrán su incremento exactamente al mismo momento: los de SSI lo recibirán adelantado, y los demás empezarán con la primera tanda de 2026.

¿POR QUÉ ALGUNOS RECIBEN SU PAGO EN DICIEMBRE Y OTROS NO?

El caso de SSI cambia en enero 2026 por el feriado: cuando el día 1 de cada mes no se labora por ser fin de semana o feriado federal, SSA adelanta el pago al último día hábil del mes anterior. Por eso, muchos verán el dinero el 31 de diciembre.

PAGOS “DOBLES” PARA ALGUNOS EN DICIEMBRE

Este diciembre será algo atípico para ciertos beneficiarios: quienes reciben SSI tendrán dos depósitos en el mes:

Uno el 1 de diciembre (el pago regular por diciembre).

Otro el 31 de diciembre, correspondiente al pago adelantado de enero —y que ya incluirá el aumento del COLA 2026.

No es que estén recibiendo un “extra”, sino que su depósito se reprograma para evitar que caiga en feriado.

CALENDARIO DE PAGOS – DICIEMBRE 2025

Tipo de beneficio / grupo Fecha de pago SSI — pago de diciembre 1 de diciembre de 2025 SSI — pago adelantado de enero 2026 (con COLA) 31 de diciembre de 2025 Beneficiarios regulares (nacidos 1–10) 10 de diciembre de 2025 Beneficiarios regulares (nacidos 11–20) 17 de diciembre de 2025 Beneficiarios regulares (nacidos 21–31) 24 de diciembre de 2025 Beneficiarios que cobran desde antes de mayo de 1997 (o combinados con SSI) 3 de diciembre de 2025

CALENDARIO DE PAGOS – ENERO 2026