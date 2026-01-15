Más de 38.000 galones de agua embotellada fueron retirados del mercado luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) detectara la presencia de una “sustancia negra flotante extraña” dentro de envases de un galón.

El hallazgo quedó registrado en un informe oficial de la agencia. Según el aviso publicado por la FDA, el retiro afecta al producto Meijer Steam Distilled Water, vendido en botellas plásticas de un galón con tapa roja.

Según People, la empresa Meijer inició el retiro de forma voluntaria en noviembre de 2025 y el proceso continúa mientras las autoridades revisan el caso. En total, se han visto comprometidos 38.043 galones.

El producto fue distribuido en tiendas de seis estados y puede identificarse por códigos específicos de lote y fecha de vencimiento. (Foto referencial: Freepik)

Los envases afectados pueden identificarse por la fecha de consumo preferente del 4 de octubre de 2026, el código de lote 39-222 #3 y el código UPC 041250841197. También están vinculados al retiro los códigos internos Product ID 472859 e Item Code 477910.

El producto fue distribuido en tiendas Meijer de seis estados: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin. Por ello, las autoridades recomiendan a los consumidores de esas zonas revisar cuidadosamente cualquier garrafa o bidón de agua destilada que hayan comprado.

La FDA explicó que el problema se debe a la presencia de una sustancia negra flotando dentro del agua, aunque hasta ahora no se ha informado cuál es su origen ni su composición.

Además, la agencia aún no designa una clasificación oficial al retiro, que normalmente sirve para determinar el nivel de riesgo para la salud.

Aunque no se han reportado casos de enfermedad, las autoridades recomiendan no utilizar el agua y devolverla para reembolso. (Foto: AFP)

Aunque no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con este producto, las autoridades aconsejan dejar de usar el agua retirada de inmediato.

Esto es especialmente importante porque el agua destilada no solo se consume, sino que también se utiliza en dispositivos médicos como máquinas CPAP, en la preparación de fórmula para bebés y en enjuagues nasales, donde la pureza del líquido es fundamental.

La FDA recomienda desechar el producto o devolverlo a la tienda para obtener un reembolso o reemplazo.