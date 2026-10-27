A mediados de octubre, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) inició el envío de reembolsos de hasta US$5,000 a personas que tenían saldos del crédito fiscal por adopción pendientes de años anteriores. Esta entrega alcanzará a unos 50,000 contribuyentes y podría darles un respiro económico frente a los gastos de fin de año. No obstante, es posible que te preguntes si recibirás uno de estos pagos o si necesitas hacer algún trámite. Por eso, en esta nota te contamos quiénes pueden acceder al reembolso y qué información debes saber.

Cabe precisar que el reembolso es automático. Solo para el año fiscal 2025, los saldos del crédito fiscal por adopción acumulados entre 2020 y 2024 pueden aumentar la parte reembolsable de ese crédito, hasta un máximo de US$5,000 por cada hijo que cumpla con los requisitos.

¿Tienes saldos pendientes del crédito fiscal por adopción? El IRS está realizando ajustes que podrían traducirse en un reembolso (Foto: Magnific)

¿QUÉ CONTRIBUYENTES PUEDEN RECIBIR EL AJUSTE AUTOMÁTICO?

Pueden recibir hasta US$5,000, los contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos:

Haber presentado una declaración de 2025 mediante el Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR.

Haber reclamado, o haber sido elegible para reclamar, el crédito por adopción en el Formulario 8839, Gastos de Adopción Calificados.

Tener saldos del crédito de años anteriores disponibles para utilizarse en 2025.

Que la información de la declaración y de la cuenta permita al IRS determinar que corresponde aumentar la parte reembolsable.

Los créditos no utilizados pueden trasladarse hasta cinco años. Por eso, para este ajuste de 2025 pueden considerarse saldos originados entre 2020 y 2024. Los anteriores a 2020 ya vencieron.

Recuerda: no basta con haber adoptado durante esos años, debe existir un saldo disponible que cumpla las reglas.

INFORMACIÓN QUE LOS CONTRIBUYENTES DEBEN SABER

El límite de US$5,000 por menor corresponde a la parte reembolsable del crédito por adopción de 2025, no significa que cada familia recibirá esa cifra.

El monto depende del crédito permitido, los saldos disponibles, el número de menores elegibles, los límites de ingresos y los demás datos de la declaración.

No hay que hacer algún trámite. Quienes presentaron su declaración de 2025 antes del 15 de abril de 2026 recibirán automáticamente el ajuste que corresponda.

Si presentaste con prórroga, o cuyas cuentas tengan indicadores de robo de identidad, bloqueos, conflictos sobre dependientes u otros problemas, serán revisadas después de que se procese la declaración o se resuelva el inconveniente.

El IRS enviará un aviso, generalmente dentro de los 30 días posteriores al ajuste, con el importe y una explicación de si generó un reembolso o se aplicó a otra deuda tributaria o no tributaria. Por tal motivo, recomienda a los contribuyentes revisar la notificación cuidadosamente, compararla con su declaración de impuestos de 2025 y guardarla junto con sus registros fiscales, publicó la agencia el 16 de octubre de 2026.

El IRS recomienda a todos los contribuyentes crear una Cuenta Individual en Línea para acceder de forma segura a la información de su cuenta tributaria. Con ella podrá consultar sus registros tributarios, verificar el estado de sus reembolsos, ver notificaciones y realizar pagos sin necesidad de llamar o enviar correo a la misma agencia.

Si no solicitaste el crédito por adopción en el año fiscal 2025, pero presentaste el Formulario 8839 entre los años fiscales 2020 y 2024 que mostraba un crédito por adopción arrastrable de años anteriores, es posible que recibas el ajuste sistémico. Si no proporcionaste suficiente información para que el IRS determinara tu crédito admisible, es posible que la agencia no pueda realizar el ajuste sistémico. Por lo tanto, debes presentar el Formulario 1040-X, Declaración de Impuestos sobre la Renta Individual de los Estados Unidos Enmendada, junto con el Formulario 8839 para solicitar el crédito.

Si tu declaración no incluyó el crédito por adopción del año anterior que se reflejó en años posteriores, es posible que el IRS no tenga suficiente información para realizar el ajuste sistémico. En ese caso debes presentar una declaración enmendada para corregir la información sobre el crédito por adopción que se reflejó en años posteriores.

El ajuste se realizará automáticamente cuando el IRS cuente con la información necesaria (Foto: Freepik)

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