Este 30 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) realizó un nuevo pago del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo monto federal máximo para una persona es de US$994 en 2026. Como los beneficiarios también recibieron un depósito el jueves 1 de octubre, algunos podrían pensar que se trata de dinero extra o de un error. Sin embargo, no es un pago adicional ni una equivocación. A continuación, te explicamos a qué corresponde este depósito y por qué el próximo pago regular no llegará hasta el 1 de diciembre.

El pago que recibieron los beneficiarios del SSI el 30 de octubre no se trata de un error (Foto: Magnific)

EL PAGO DEL 30 DE OCTUBRE NO ES DINERO EXTRA

El depósito que recibieron los beneficiarios del SSI el viernes 30 de octubre no fue un bono ni un error, sino el pago correspondiente a noviembre. Como el primer día de ese mes cae domingo, el depósito se adelantó al día hábil anterior. Por esa razón, no habrá otro pago regular del SSI durante noviembre.

El SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad que tengan ingresos y recursos económicos limitados. En el caso de los adultos menores de 65 años que solicitan el beneficio por discapacidad, la condición física o mental debe limitar significativamente su capacidad para trabajar y haber durado, o previsiblemente durar, al menos 12 meses, o poder causar la muerte. Para determinar la elegibilidad de los menores, también se consideran los ingresos y recursos de su familia

EL MOTIVO POR EL QUE NO HABRÁ OTRO DEPÓSITO HASTA EL 1 DE DICIEMBRE

Debido a que el pago de noviembre se adelantó al 30 de octubre, el siguiente depósito regular para los beneficiarios del SSI se realizará el martes 1 de diciembre.

Ese día recibirán el pago correspondiente a diciembre. A continuación, te mostramos una tabla con los montos máximos del programa según la categoría del beneficiario.

CONCEPTO MONTO Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI US$737 Monto máximo para un solicitante individual US$994 por mes Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto) US$1,491

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley).

El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO