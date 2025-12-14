La segunda vuelta presidencial en Chile 2025 enfrenta este domingo a dos candidatos con visiones diametralmente opuestas: Jeannette Jara, una comunista moderada proveniente de orígenes modestos y representante de la izquierda, y José Antonio Kast, el líder de extrema derecha y católico devoto. Aunque Jara superó a Kast en la primera vuelta del 16 de noviembre, las encuestas actuales sugieren que Kast podría alzarse con la victoria en el balotaje tras captar el apoyo del espectro conservador.

José Antonio Kast, de 59 años, es un exdiputado conocido por su defensa de la dictadura de Augusto Pinochet y su firme oposición al aborto y al matrimonio homosexual. Su propuesta central se enfoca en combatir la inseguridad a través de la deportación masiva de los 330.000 migrantes indocumentados, a quienes responsabiliza del repunte de la delincuencia. Pese a sus posturas radicales, Kast mantiene un temperamento calmado y sobrio, evitando la estridencia de otros líderes de extrema derecha a nivel internacional.

Por su parte, Jeannette Jara, de 51 años, milita en el Partido Comunista, pero se posiciona como parte de su ala más liberal y crítica, incluso enfrentándose a la cúpula por su postura sobre Cuba y Venezuela. Su origen popular contrasta con la élite política chilena, habiendo trabajado como recolectora de frutas y cajera antes de graduarse como abogada. Durante su gestión como Ministra del Trabajo en el gobierno de Boric, logró notoriedad al impulsar la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma del sistema de pensiones.

Este balotaje no solo definirá la presidencia, sino también el futuro rumbo de Chile, debatiéndose entre las promesas de mano dura de Kast contra la migración y el crimen, y las propuestas sociales de Jara, que incluyen el aumento del salario mínimo a casi $800 y el fortalecimiento de los derechos laborales.

La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, muestra su papeleta antes de emitir su voto durante las elecciones generales en Santiago el 16 de noviembre de 2025.(Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025? Resultados del conteo rápido

Candidatos presidenciales Partido Resultados José Antonio Kast Partido Republicano — Jeannette Jara Partido Comunista —

Contexto de la segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025 definió un crucial balotaje para el 14 de diciembre entre el ultraconservador José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara. El resultado dejó a la extrema derecha en una posición favorable para llegar al poder por primera vez desde 1990. Jara, exministra del actual gobierno, obtuvo una victoria frágil con solo el 26,8% de los votos frente al 23,9% de Kast, un margen menor al esperado y que refleja el descontento con la continuidad del gobierno de Boric.

Un factor clave que impulsó el ascenso de la ultraderecha es el miedo a la delincuencia y la migración irregular, a pesar de que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región. Kast capitalizó este temor reforzando su discurso de “mano dura” y prometiendo deportaciones masivas de migrantes sin papeles, logrando que el sector de derecha sumara más del 50% de los votos totales.

La llave de esta segunda vuelta podría estar en el 19,7% de los votos obtenidos por el economista Franco Parisi, quien se ubicó sorpresivamente en el tercer puesto. Parisi, líder del Partido de la Gente, se ha declarado dispuesto a negociar apoyos, exigiendo “gestos” tanto a Kast como a Jara, quienes ahora deben buscar convencer a un electorado mayoritariamente disconforme con las opciones extremas para ganar la presidencia.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronuncia un discurso tras los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales celebradas en Santiago el 16 de noviembre de 2025. Foto: Marvin RECINOS / AFP

Segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025: ¿Qué se vota y cuáles son las reglas clave del balotaje?

La Segunda Votación Presidencial de Chile 2025, también conocida como balotaje, se realiza porque ninguna candidatura obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en la primera vuelta del 16 de noviembre. En esta instancia decisiva, los ciudadanos chilenos, tanto en el país como en el extranjero, deben elegir exclusivamente entre las dos candidaturas que lograron las mayores votaciones relativas, que serán oficialmente declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El objetivo de esta votación es simple: resultará electa Presidenta o Presidente la persona que obtenga el mayor número de sufragios válidamente emitidos. Para el cómputo final, los votos nulos y en blanco no se consideran emitidos, enfocando el conteo únicamente en la preferencia marcada por una de las dos opciones en la cédula.

En términos logísticos, se utilizará el mismo padrón electoral de la primera vuelta, lo que significa que quienes estuvieron habilitados para votar en noviembre también lo están para esta segunda instancia del 14 de diciembre. La cédula de votación será única para todo el país y el exterior, manteniendo los mismos números y el orden de las candidaturas.

Las mesas de sufragio funcionarán en un horario fijo: de 8:00 a 18:00 horas, tanto en Chile como en los consulados en el exterior. Los vocales de mesa designados para la primera vuelta deberán ejercer su función nuevamente, recibiendo un bono adicional por este segundo acto electoral.

Finalmente, Servel aclara que la segunda votación se considera un acto electoral separado a efectos de financiamiento de campaña y del pago del bono a vocales de mesa. Solo se necesita la cédula de identidad nacional o el pasaporte vigentes (o vencidos hasta 12 meses antes) para ejercer el sufragio.