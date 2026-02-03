El crudo invierno continúa azotando a Estados Unidos, y tras los recientes episodios de nevadas y frío extremo, los pronósticos meteorológicos advierten ahora sobre una nueva tormenta invernal que agravará la situación en diversas regiones. Ante la amenaza de este fenómeno, que puede provocar hipotermia o congelación en apenas unos minutos, las autoridades han activado protocolos de emergencia para proteger a la población frente a las gélidas temperaturas. A continuación, te detallaré cuáles son las zonas que deben prepararse de inmediato para enfrentar este frente frío.

El jefe de meteorología en Noticias Telemundo, Carlos Robles, explicó que, durante el Día de la Marmota, un frente frío cruzó los planicies centrales; además, se registraron ligeras nevadas en los Grandes Lagos y los Apalaches.

Entre los estados que presentaron precipitaciones de nieve son Nueva York, Nueva Jersey, Maine, Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, las Carolinas, Minnesota, Virginia, Virginia Occidental y Michigan.

Esta tendencia gélida seguirá para el martes 3 de febrero, según lo señalado por el climatólogo citado. Se espera que este sistema frío se desplace hacia el sur del país, trayendo posibles lluvias en partes de Texas, Mississippi, Alabama, Georgia y las Carolinas.

Estas son algunas ciudades situadas al sureste del país que presentarían lluvias hasta el miércoles 4 de febrero. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Las condiciones frías que se están registrando en la áreas mencionadas suelen ser preocupantes, ya que pueden causar daño mortal a aquellos habitantes que no se abriguen correctamente e incumplan las recomendaciones de las autoridades.

Eventualmente, este fenómeno meteorológico se trasladará hacia el mar aledaño al sureste del país. No se descartan capas de nieve en Nueva York y Washington D.C. para el próximo miércoles 4 de febrero.

Nueva York seguirá registrando un mal tiempo; se esperan nevadas y bajas temperaturas en esta semana. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Ciertos estados presentan un ambiente soleado

El panorama es completamente diferente para los estados que conforman las regiones de la Costa del Pacífico, las Montañas Rocosas y el Suroeste del país, ya que presentarán temperaturas cálidas desde el día mencionado hasta finalizar la presente semana, con registros que oscilarían entre los 59 ° y 80 °F .