Un repunte en los casos de ciclosporiasis , una infección estomacal confirmada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, ha encendido las alarmas debido a que suele confundirse con un padecimiento común, lo que eleva el riesgo de complicaciones graves si las familias afectadas no reciben un tratamiento adecuado. Para conocer más al respecto, sigue leyendo esta información.

Qué es la ciclosporiasis

De acuerdo al portal MSD Manuals , se trata de una enfermedad causada por un protozoo intracelular obligado. La infección suele producirse mediante vía fecal-oral; es decir, cuando la persona consume alimentos o agua contaminada.

Estados Unidos suele ser uno de los países más afectados por esta enfermedad y eso lo confirma los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): se registran entre 1,000 y 2,000 casos anuales de ciclosporiasis.

Para el presente año, la cifra aún se encuentra lejana a lo señalado por el CDC. Hasta mitades de julio, se han contabilizado 145 casos de este mal en 17 estados del país , así lo confirma el medio N+ Univision .

La persona que toma agua sin haberla hervido tiene altas posibilidades de infectarse de ciclosporiasis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los síntomas del ciclosporiasis

Un informe otorgado por los CDC especifica que este parásito unicelular infecta el intestino delgado. Como síntomas principal, la persona afectada presenta diarrea muy líquida, pero no serían las únicas señales. Presta atención a la siguiente lista:

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Hinchazón o cólicos abdominales

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga prolongada

También existe la posibilidad de que la persona infectada por ciclosporiasis presente vómitos, dolores corporales o fiebre baja . Se prevé que estos síntomas duren entre unos días hasta un mes; por esa razón, es importante que se inicie un tratamiento.

Entre uno de los síntomas principales es un fuerte dolor estomacal. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Quiénes están más propenso a infectarse de ciclosporiasis

Esta afección médica se propaga con mayor frecuencia en las zonas de clima cálido que presentan deficiencias en sus sistemas de saneamiento básico; sin embargo, Carlos Ríos, director del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad Emory, señala a N+ Univision que los niños son más propensos a este mal.

“Los menores de 12 años son los que pueden deshidratarse rápidamente a consecuencia de una diarrea. Son los que están a mayor riesgo de dicha complicación”, añadió el especialista.