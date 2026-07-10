Estados Unidos atraviesa una alerta sanitaria porque en las últimas semanas han aparecido muchos más casos de Cyclospora de lo normal: se cuentan más de 400 personas afectadas en al menos 18 estados, lo que sugiere brotes relacionados con alimentos contaminados, en especial frutas y verduras frescas. Dado que este parásito del intestino se propaga al ingerir comida o agua con restos de heces y puede provocar diarrea fuerte y duradera, en esta nota te contamos de qué forma se contagia, qué síntomas suele causar y qué puedes hacer para disminuir las probabilidades de enfermarte.

¿CÓMO ES LA ENFERMEDAD LLAMADA CICLOSPORIASIS?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora. Si bien las personas pueden infectarse al consumir alimentos o agua que contengan el parásito, no suele ser mortal, precisan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Es un parásito que se encuentra presente en agua contaminada con materia fecal, la cual puede contaminar frutas, verduras, legumbres o también puede ocurrir que contamine el agua donde niños y adultos juegan o nadan, por ejemplo, parques diversión y albercas públicas”, señaló Carlos del Río, director del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad Emory, a N+ Univision.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA CYCLOSPORA?

La infección por ciclosporiasis se contagia cuando una persona come alimentos o bebe agua que tienen el parásito Cyclospora. En Estados Unidos, los brotes se han asociado sobre todo con el consumo de frutas y verduras frescas.

La Cyclospora vive y se desarrolla dentro del cuerpo humano, pero no se vuelve contagiosa de inmediato cuando sale en las heces. Primero, las “huevitos” del parásito necesitan pasar al menos una o dos semanas en el ambiente, con ciertas condiciones de temperatura y humedad, para madurar y poder infectar a otra persona. Por eso, el contagio directo de una persona a otra a través de la vía fecal-oral es poco probable. Normalmente la gente se infecta al consumir agua o alimentos que estuvieron en contacto con heces contaminadas ya “maduras”.

El Dr. Max Teplitski, exdirector de la División de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE.UU. y actual director científico de la International Fresh Produce Association, señaló que la ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, es especialmente difícil de rastrear hasta una fuente única: “Se trata de un caso peculiar”, publica CNN.

LOS SÍNTOMAS

Las personas suelen empezar a sentir los síntomas de la ciclosporiasis alrededor de una semana después de comer alimentos o beber agua contaminados, aunque en algunos casos puede ser tan pronto como 2 días o tardar hasta 2 semanas o más. Hay personas infectadas, sobre todo quienes viven en lugares donde esta enfermedad es común, que pueden no presentar ningún malestar a pesar de tener el parásito en el cuerpo.

Los síntomas de la ciclosporiasis pueden incluir:

Diarrea acuosa (la más común).

Pérdida de apetito.

Pérdida de peso.

Calambres.

Hinchazón.

Aumento de gases.

Náuseas.

Fatiga.

Los síntomas menos comunes pueden incluir:

Vómitos.

Dolores corporales.

Dolor de cabeza.

Fiebre baja.

Otros síntomas parecidos a los de la gripe.

Sin tratamiento, los síntomas pueden durar desde unos pocos días hasta un mes o más. Cabe precisar que algunos síntomas, como la diarrea, pueden desaparecer y luego reaparecer; otros, como la fatiga, pueden persistir incluso después de que los síntomas gastrointestinales hayan cesado.

Los expertos explican que el parásito necesita tiempo para “madurar” en el ambiente, por lo que el contagio directo entre personas es poco probable (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE DEBES HACER CON LAS FRUTAS Y VERDURAS PARA EVITAR BROTES DE CICLOSPORIASIS

A pesar de que los brotes en EE.UU. se han vinculado a frambuesas, otras berries, albahaca y cilantro frescos, chícharos chinos (snow peas), mezclas de ensaladas en bolsa y distintas lechugas y verduras de hoja, las autoridades no recomiendan dejar de consumir productos frescos, pero sí extremar la higiene.

Medidas generales

Lavarse bien las manos con agua y jabón antes y después de manipular frutas y verduras.

Lavar cuidadosamente todas las frutas y hortalizas con agua potable corriente antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas, incluso si parecen limpias.

Cortar y desechar las partes dañadas o magulladas, donde pueden acumularse más contaminantes.

Verduras de hoja y ensaladas

Preferir piezas enteras de lechuga u otras hojas en lugar de mezclas en bolsa.

Retirar 2 o 3 hojas exteriores y lavar una por una las hojas internas bajo el chorro de agua.

Siempre que la receta lo permita, consumirlas cocidas (salteadas, sopas, guisos) ofrece mayor seguridad.

Hierbas frescas (cilantro, albahaca) y similares

Separar bien las hojas, descartar las muy marchitas y enjuagar a fondo bajo agua corriente.

Si es posible, añadirlas a preparaciones calientes o cocinarlas ligeramente para reducir el riesgo.

Berries y otras frutas

Enjuagar frambuesas, fresas, moras y arándanos con abundante agua corriente, sin remojarlas en agua estancada.

Cuando sea posible, consumirlas cocidas (mermeladas, salsas, postres horneados) es más seguro que comerlas crudas durante un brote.

Hortalizas firmes