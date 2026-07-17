El Concejo Municipal aprobó el primer ajuste salarial para los principales cargos de la ciudad en casi diez años, una respuesta oficial a la inflación y al elevado costo de vida acumulados desde 2016. El paquete eleva sueldos de puestos como el alcalde, la presidenta del Concejo y el contralor, entre otros; sin embargo, el alcalde Zohran Mamdani anunció que no aceptará su aumento y pidió que esos fondos se canalicen hacia programas que alivien la crisis de la vivienda y la subida de precios de productos básicos. La decisión desató reacciones inmediatas en barrios como Queens, el Bronx y Washington Heights, donde muchas familias latinas enfrentan aumentos de renta y precios de supermercado que erosionan su presupuesto.

Además, su anuncio conecta con demandas frecuentes que escuchan los concejales en las bodegas, en las estaciones del subway (MTA) y en las mesas comunitarias: alivio para la renta, más vivienda asequible y servicios públicos robustos. En una ciudad donde el costo de la vida es tema de conversación en el bus, en la fila del bodegón y en los grupos de WhatsApp de la comunidad, la postura de Mamdani busca enviar un mensaje político y simbólico sobre prioridades fiscales en la municipalidad.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL NUEVO SUELDO DE ZOHRAN MAMDANI?

Con la legislación aprobada por el New York City Council, el salario anual del alcalde pasa de US$258.750 a US$305.800, un incremento de US$47.050 al año. El ajuste forma parte de una actualización general para los principales funcionarios electos, que no habían recibido un aumento desde 2016.

Cargo Salario anterior Nuevo salario Alcalde de Nueva York US$258.750 US$305.800 Defensor Público (Public Advocate) US$184.800 US$218.400 Contralor (Comptroller) US$209.050 US$247.100 Miembro del Concejo Municipal US$164.500 US$175.500 Presidenta del Concejo Municipal (Speaker) US$175.500 US$194.400 Fiscal de Distrito (District Attorney) Hasta US$251.500 Hasta US$251.500*

*Los fiscales de distrito recibirán un salario de hasta US$251.500, equivalente al de los jueces de la Corte Suprema del condado.

MAMDANI RECHAZÓ EL AUMENTO: ESTA FUE SU EXPLICACIÓN

“No aceptaré un aumento de sueldo”, declaró el alcalde en conferencia de prensa. Mamdani explicó que durante su campaña y en sus recorridos por distintos barrios no encontró a nadie cuya principal preocupación fuera el salario del alcalde. “No he tocado la puerta de ningún neoyorquino y me ha dicho que su preocupación es que el alcalde gana muy poco”, dijo, para enfatizar que otras prioridades —como el pago de la renta, el acceso a comidas asequibles y el transporte— son las que dominan la agenda de la ciudadanía.

¿QUÉ HARÁ MAMDANI CON ESE DINERO?

Mamdani aseguró que no se quedará con el aumento y que preferiría que esos recursos apoyen a los neoyorquinos con mayores necesidades. No ofreció aún un programa concreto ni detalló el mecanismo para canalizar la suma, pero dejó claro que la renuncia al incremento busca enviar un mensaje sobre prioridades municipales y mantener coherencia con su plataforma: vivienda asequible, reducción del costo de vida, apoyo a familias trabajadoras y mayor inversión en servicios públicos.

Prioridades públicas citadas por Mamdani:

Vivienda asequible.

Reducción del costo de vida.

Apoyo a familias trabajadoras.

Mayor inversión en servicios públicos.

Zohran Mamdani habló sobre el aumento de salario que ha recibido (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

JULIE MENIN TAMBIÉN RECHAZARÁ EL AUMENTO

La presidenta del New York City Council, Julie Menin, se abstuvo en la votación y confirmó que tampoco aceptará el incremento salarial destinado a su puesto. Su salario iba a subir hasta US$194.400 anuales; Menin anunció que renunciará a ese aumento, sumándose a la postura pública de Mamdani y alimentando el debate sobre ética y simbolismo político en tiempos de crisis económica.

¿POR QUÉ EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ ESTOS AUMENTOS?

La subida responde a las recomendaciones de la Quadrennial Advisory Commission, una comisión independiente creada por la Carta de la Ciudad para revisar periódicamente la remuneración de los funcionarios electos. La comisión concluyó que los salarios estaban rezagados frente al aumento del costo de vida y la inflación acumulada desde 2016. Quienes respaldaron la medida señalaron que la inflación acumulada en EE. UU. superó el 30% en ese periodo y que gastos esenciales como vivienda, alimentos y cuidado infantil aumentaron considerablemente en Nueva York.

Así fue la votación

42 votos a favor.

6 votos en contra.

1 abstención (Julie Menin).

La legislación también cambia el calendario de revisiones para que las comisiones evalúen las remuneraciones durante el tercer año del mandato de los funcionarios, en lugar de otros momentos, con el objetivo de alinear mejor los ajustes con los ciclos políticos y el costo de vida.