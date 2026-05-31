Si tú y tu pareja ya están retirados o próximos a retirarse y presentan impuestos en Estados Unidos, existe un beneficio en materia de tributos que vale la pena conocer: podrían ahorrar hasta US$12,000 en su declaración gracias al Servicio de Impuestos Internos (IRS). No hablamos de un pago extra que el gobierno deposita, sino de una deducción adicional a la que pueden acceder quienes cumplen ciertos requisitos. ¿Qué deben hacer para aprovechar este beneficio si ambos tienen 65 años o más? En esta nota te lo explicamos.

¿Tienen 65 años y declaran juntos? El IRS les permite deducir hasta 12,000 dólares en impuestos (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES EL ALIVIO FISCAL DE HASTA US$12,000?

Este alivio se basa en una deducción extra por edad que se suma a la deducción estándar que ya tienen las parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

En otras palabras, cada cónyuge que tenga 65 años o más puede acceder a una deducción adicional. Cuando ambos cumplen ese requisito, el monto extra combinado puede llegar hasta aproximadamente US$12,000 en la declaración conjunta.

Cabe precisar que ese monto no es dinero que el IRS deposita directamente en tu cuenta, sino una reducción del ingreso sobre el que te cobran impuestos. Por lo tanto, al pagar impuestos sobre una base más baja, el resultado puede ser:

Menor impuesto a pagar al presentar la declaración.

un reembolso más alto, si a lo largo del año te retuvieron de más en tu cheque o hiciste pagos estimados elevados.

¿A QUÉ PAREJAS CASADAS LES CORRESPONDE EL BENEFICIO COMPLETO?

Una pareja podrá gozar del beneficio completo de US$12,000 o acercarse a él si cumple las siguientes condiciones:

Estado civil para efectos de impuestos: deben presentar la declaración como “casados que presentan en conjunto”, si no lo hacen y presentan “casados que declaran por separado”, no podrán aprovechar el beneficio combinado igual que en una conjunta.

deben presentar la declaración como “casados que presentan en conjunto”, si no lo hacen y presentan “casados que declaran por separado”, no podrán aprovechar el beneficio combinado igual que en una conjunta. Edad de los cónyuges: cada uno debe tener 65 años o más antes del último día del año fiscal (generalmente, haber cumplido 65 años a más tardar el 31 de diciembre). ¿Qué pasa si solo uno tiene 65 o más? La pareja obtiene solo la parte que corresponde a esa persona; todo lo contrario ocurre si los dos tienen la edad requerida, ya que se suman los dos montos y se llega al máximo.

cada uno debe tener 65 años o más antes del último día del año fiscal (generalmente, haber cumplido 65 años a más tardar el 31 de diciembre). ¿Qué pasa si solo uno tiene 65 o más? La pareja obtiene solo la parte que corresponde a esa persona; todo lo contrario ocurre si los dos tienen la edad requerida, ya que se suman los dos montos y se llega al máximo. Documentación correcta: ambos deben contar con número de Seguro Social válido e incluirlo correctamente en la declaración. Tienen que marcar adecuadamente las casillas de edad en el formulario (o indicarlo en el software de impuestos) para que el sistema aplique la deducción adicional.

Presentar la declaración conjunta, tener 65 años o más y marcar bien las casillas puede traducirse en un alivio fiscal que muchos jubilados están pasando por alto (Foto: Freepik)

¿PARA EL BENEFICIO HAY LÍMITES DE INGRESO?

Aunque la deducción extra por edad está pensada para beneficiar a los adultos mayores, no todas las parejas verán el mismo impacto, ya que dependerá de su nivel de ingresos. Así pues, el beneficio empieza a reducirse si el ingreso supera aproximadamente US$150,000 en declaraciones conjuntas; por encima de ese umbral solo hay deducción parcial.

En parejas con ingresos muy altos, otros límites y reglas (por ejemplo, topes a ciertos beneficios o fases de reducción) pueden hacer que el efecto real en el impuesto final sea menor.

En ingresos medianos o moderados, la combinación de deducción estándar, deducción extra por edad y otros créditos (como crédito por ingresos del trabajo o créditos por hijos o dependientes, si aplica) puede generar un alivio significativo.

Es importante conocer que también se considera otros tipos de ingreso. La forma en que se combinan ingresos de pensiones, distribuciones de planes de jubilación (401(k), IRA, etc.), Seguro Social y rentas puede afectar el tramo impositivo en el que se encuentra la pareja. Y reducir el ingreso gravable con esta deducción adicional puede ayudar a mantenerse en un tramo de impuesto más bajo o a reducir la parte del Seguro Social que resulta sujeta a impuestos.

ASÍ PUEDES RECLAMAR EL BENEFICIO EN LA DECLARACIÓN

Para que el alivio de hasta US$12,000 realmente se refleje en tu declaración, es importante seguir algunos pasos básicos al momento de preparar los impuestos: