Este miércoles 10 de junio, la Administración del Seguro Social (SSA) volverá a depositar sus prestaciones mensuales a un sector de jubilados, como lo hace de manera habitual. Dado que una gran cantidad de personas utiliza ese dinero para cubrir cuentas del hogar, pagar deudas y costear alimentos, medicinas y otros servicios básicos, aquí detallamos quiénes obtendrán un promedio de US$2,081 al mes. La idea es que puedan organizar con anticipación sus finanzas, prevenir moras y administrar más eficientemente esos recursos.

Seguro Social en junio 2026. Averigua quién recibe el depósito de US$2,081 este miércoles 10 (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES COBRAN LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL EL 10 DE JUNIO?

El miércoles 10 de junio de 2026 le corresponde cobrar su Seguro Social a quienes nacieron del 1 al 10 de cualquier mes. Este grupo de personas recibirán un pago promedio de US$2,081.16.

Cabe precisar que el monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes. Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

¿Y el resto de los beneficiarios?

Para el resto de los beneficiarios, hay un calendario para el mes de junio que detallamos en la siguiente tabla:

FECHA DE PAGO BENEFICIARIOS Miércoles 17 de junio Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 24 de junio Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

Como se puede apreciar, la SSA distribuye los pagos a lo largo del mes, en lugar de enviarlos todos el mismo día, debido a la gran cantidad de beneficiarios. En la mayoría de los casos, la fecha de cobro se determina según el día de nacimiento. No obstante, ciertos grupos tienen un cronograma distinto, como quienes empezaron a recibir beneficios de jubilación, conyugales o de sobreviviente antes de mayo de 1997. También siguen fechas especiales quienes reciben a la vez pagos del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), ya que esos depósitos se realizan en días diferentes.

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

Nacidos del 1 al 10: el grupo que recibe US$2,081 del Seguro Social este miércoles (Foto: Freepik)

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO