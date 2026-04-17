Dos grupos de beneficiarios ya recibieron sus pagos del Seguro Social correspondientes a abril, por lo que todavía queda un número importante de personas a la espera de su depósito. Como ese dinero es clave para cubrir gastos básicos como renta, servicios, alimentos y medicinas, cada fecha del calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) se sigue con mucha atención. Debido a que el último turno llegará el miércoles 22, a continuación te contamos quiénes recibirán el depósito en esa fecha.

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE RECIBIR SUS BENEFICIOS EL 22 DE ABRIL?

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que te toca depende de tu fecha de nacimiento. En el caso del 22 de abril, el turno es para quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

La SSA realiza pagos escalonados según la fecha de nacimiento (Foto: Freepik / AFP)

ENTONCES, ¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS?

Como lo señalamos líneas arriba, los dos primeros grupos de beneficiarios cobraron su seguro social el 8 y el 15 de abril. Por lo tanto, el cuadro de pagos de marzo queda así:

FECHA DE MARZO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 8 de abril A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Ya procesado Miércoles 15 de abril A quienes nacieron entre el 11 y el 20 del mes Ya procesado Miércoles 22 de abril A quienes nacieron entre el 21 y el 31 del mes Pendiente

Conviene recordar que quienes reciben tanto beneficios del Seguro Social como del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían tener el dinero en sus cuentas. Esto se debe a que, para esos grupos, el SSI se deposita el día 1 de cada mes y el pago del Seguro Social se realiza el día 3.

AVERIGUA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

13 de mayo

10 de junio

8 de julio

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

20 de mayo

17 de junio

15 de julio

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

27 de mayo

24 de junio

22 de julio

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de mayo

1 de junio

1 de julio

1 de septiembre

1 de octubre

1 de diciembre

La Administración del Seguro Social recomienda revisar los depósitos y reportar de inmediato cualquier retraso o irregularidad (Foto: Saul Loeb / AFP)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.