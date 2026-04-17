Dos grupos de beneficiarios ya recibieron sus pagos del Seguro Social correspondientes a abril, por lo que todavía queda un número importante de personas a la espera de su depósito. Como ese dinero es clave para cubrir gastos básicos como renta, servicios, alimentos y medicinas, cada fecha del calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) se sigue con mucha atención. Debido a que el último turno llegará el miércoles 22, a continuación te contamos quiénes recibirán el depósito en esa fecha.
¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE RECIBIR SUS BENEFICIOS EL 22 DE ABRIL?
Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que te toca depende de tu fecha de nacimiento. En el caso del 22 de abril, el turno es para quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes.
ENTONCES, ¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS?
Como lo señalamos líneas arriba, los dos primeros grupos de beneficiarios cobraron su seguro social el 8 y el 15 de abril. Por lo tanto, el cuadro de pagos de marzo queda así:
|FECHA DE MARZO
|¿A QUIÉNES LES PAGAN?
|ESTADO
|Miércoles 8 de abril
|A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes
|Ya procesado
|Miércoles 15 de abril
|A quienes nacieron entre el 11 y el 20 del mes
|Ya procesado
|Miércoles 22 de abril
|A quienes nacieron entre el 21 y el 31 del mes
|Pendiente
Conviene recordar que quienes reciben tanto beneficios del Seguro Social como del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían tener el dinero en sus cuentas. Esto se debe a que, para esos grupos, el SSI se deposita el día 1 de cada mes y el pago del Seguro Social se realiza el día 3.
AVERIGUA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026
A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:
Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes
- 13 de mayo
- 10 de junio
- 8 de julio
- 12 de agosto
- 9 de septiembre
- 14 de octubre
- 10 de noviembre
- 9 de diciembre
Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes
- 20 de mayo
- 17 de junio
- 15 de julio
- 19 de agosto
- 16 de septiembre
- 21 de octubre
- 18 de noviembre
- 16 de diciembre
Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes
- 27 de mayo
- 24 de junio
- 22 de julio
- 26 de agosto
- 23 de septiembre
- 28 de octubre
- 25 de noviembre
- 23 de diciembre
¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?
Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:
- 1 de mayo
- 1 de junio
- 1 de julio
- 1 de septiembre
- 1 de octubre
- 1 de diciembre
LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA
- Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
- Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
- Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.
RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.