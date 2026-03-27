La tarjeta del Seguro Social es una identificación oficial, única e irrepetible, que se expide a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y determinados no inmigrantes con autorización para trabajar en el país. Este documento permite al gobierno identificar a la persona y registrar sus ingresos y beneficios, por lo que resulta esencial obtenerlo y resguardarlo, ya que con el SSN (Social Security Number) es posible abrir cuentas, solicitar créditos y efectuar diversos trámites a su nombre. Si aún no dispones de esta tarjeta, a continuación te explicamos cómo solicitarla por primera vez; y si ya la tienes y requieres reemplazarla o actualizar tu información, también encontrarás las instrucciones correspondientes en esta nota.

La tarjeta del seguro social de Estados Unidos tiene nueve dígitos (Foto: Shutterstock)

ASÍ PUEDES OBTENER LA TARJETA DEL SEGURO SOCIAL POR PRIMERA VEZ

Para obtener la tarjeta del Seguro Social por primera vez necesitas cumplir ciertos requisitos y seguir un proceso específico ante la Administración del Seguro Social (SSA).

Requisitos para solicitarla por primera vez

Ser ciudadano estadounidense o

Ser residente permanente o

Ser no inmigrante con autorización para trabajar en EE.UU.

Nunca haber tenido antes un SSN asignado (es tu primera tarjeta).

Contar con documentos originales o copias certificadas que prueben: identidad, edad, ciudadanía o estatus migratorio y permiso para trabajar.

Los documentos originales que se requieren:

Para edad: acta o certificado de nacimiento. Si lo tienes, debes entregarlo. En caso no cuentes con dicho documento, pueden aceptarte:

Documento religioso elaborado antes de los cinco años de edad que indique su fecha de nacimiento.

Registro hospitalario estadounidense de su nacimiento.

Pasaporte estadounidense.

Ojo: toda persona mayor de 12 años que solicite un número de Seguro Social (SSN) original deberá presentarse en persona para una entrevista, publica el sitio web de la SSA.

Para identidad: el documento es válido si está vigente (no vencido), que muestre el nombre, información de identificación (fecha de nacimiento o edad) y, preferiblemente, una fotografía reciente. Entre ellos están:

Licencia de conducir estadounidense.

Tarjeta de identificación estatal para personas que no conducen.

Pasaporte estadounidense.

Si no cuentas con algunos de ellos o no puedes obtener un duplicado en un plazo de 10 días, te solicitarán que envíes otros documentos:

Tarjeta de identificación de empleado.

Tarjeta de identificación escolar.

Tarjeta de seguro médico (no una tarjeta de Medicare).

Tarjeta de identificación militar estadounidense.

Pasos para solicitar la tarjeta del Seguro Social por primera vez

1. Reúne tus documentos

Verifica que tus documentos estén vigentes, en buen estado y que sean originales o copias certificadas.

Confirma que tu nombre y datos personales coincidan exactamente en todos los documentos.

2. Completa la solicitud (formulario SS-5)

Llenar la “Application for a Social Security Card” (formulario SS‑5).

En el formulario te pedirán: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía o estatus migratorio, nombres de tus padres, dirección postal donde recibirás la tarjeta y tu firma.

Si es tu primer número, dejas en blanco el espacio donde preguntan si ya has tenido un SSN.

3. Verifica cómo se hace el trámite en tu zona

En algunos lugares debes programar una cita en una oficina local del Seguro Social para entregar la solicitud y los documentos originales, especialmente si no eres ciudadano.

En algunos casos, el sistema te permite iniciar la solicitud en línea, pero igual tienes que presentarte en persona con tus documentos dentro de un plazo determinado.

4. Presenta tu solicitud y documentos

El día de la cita, lleva: el formulario SS‑5 impreso y firmado, y tus documentos originales de identidad, edad y estatus migratorio/permiso de trabajo.

El personal de la oficina revisará la información, verificará la autenticidad de los documentos y registrará tu solicitud.

El trámite es gratuito por obtener tu primera tarjeta del Seguro Social.

5. Espera la tarjeta en tu domicilio

Una vez aprobada la solicitud, la SSA envía la tarjeta física por correo a la dirección que indicaste en el formulario.

Normalmente llega dentro de un plazo aproximado de 1 a 2 semanas (puede variar según la zona y la carga de trabajo).

Sin tarjeta del Seguro Social no puedes construir historial crediticio ni realizar muchos trámites básicos en EE.UU. (Foto: AFP / Freepik / Composición Canva)

ASÍ PUEDES REEMPLAZAR LA TARJETA DEL SEGURO SOCIAL

Para reemplazar la tarjeta del Seguro Social (duplicado), el trámite es más sencillo que cuando se solicita por primera vez, pero igual debes cumplir ciertos requisitos y seguir algunos pasos básicos.

Requisitos para reemplazar la tarjeta del Seguro Social

Tener un número de Seguro Social asignado (no es para primeras solicitudes).

Contar con documentos válidos para probar tu identidad (y, en algunos casos, tu ciudadanía o estatus migratorio).

No haber excedido el límite de reemplazos que permite la SSA por año.

Hacer el trámite directamente con la Administración del Seguro Social (SSA)

Ojo: el gobierno no cobra por reemplazar la tarjeta del Seguro Social

Los documentos habituales de identidad que te solicitan son:

Licencia de conducir de Estados Unidos.

Identificación estatal (state ID).

Pasaporte de EE. UU.

Si no tienes estos, se pueden usar otros documentos aceptables (todos vigentes):

Pasaporte extranjero.

Tarjeta de residente permanente.

Documento de autorización de empleo, etc.

¿Qué hacer si además vas a cambiar tu nombre?

Al momento de solicitar una tarjeta de reemplazo del Seguro Social, también tienes la opción de actualizar o corregir la información que tienen sobre ti en sus registros, como la fecha y el lugar de nacimiento, los nombres de uno o ambos padres, tu ciudadanía, tu estatus migratorio, tu estado civil (ya sea por matrimonio o divorcio). En esos casos, te pedirán que presentes los documentos originales en una oficina local o centro de tarjetas del Seguro Social para completar dichas actualizaciones.

Debes llevar, según sea el caso: acta de matrimonio, sentencia de divorcio, orden judicial, certificado de cambio de nombre, etc.

Lo que debes llevar para corregir fecha de nacimiento:

Certificado de nacimiento.

Registro hospitalario de EE.UU. de nacimiento.

Registro religioso establecido antes de los 5 años que indique la edad o la fecha de nacimiento.

Pasaporte válido.

Decreto final de adopción que muestra que la información se tomó del certificado de nacimiento original.

Tarjeta de identificación tribal.

Lo que debes llevar para corregir lugar de nacimiento:

Certificado de nacimiento.

Pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense.

Registro del censo federal o estatal.

certificado de nacimiento extranjero.

Registro religioso establecido antes de los 5 años que indique la edad o la fecha de nacimiento.

Nombre correcto del padre/madre

Lo que debes llevar para corregir el nombre de uno o ambos padres:

Certificado de nacimiento con el nombre correcto.

Decreto de adopción definitivo.

determinación judicial de la paternidad.

Pasaporte extranjero.

Lo que debes llevar para corregir la ciudadanía o estatus migratorio:

Ciudadanía: pasaporte estadounidense y/o Certificado de Naturalización (N-550)

pasaporte estadounidense y/o Certificado de Naturalización (N-550) Estatus migratorio: tarjeta de Residente Permanente (I-551) y/o documento de autorización de empleo (I-766), permiso de trabajo.

Formas de solicitar el reemplazo

En línea: si cumples los requisitos para usar una cuenta “my Social Security”.

En persona: en una oficina local del Seguro Social.

Por correo: enviando el formulario y tus documentos a la oficina que corresponda.

La opción disponible dependerá de tu ciudadanía, edad, documentos que tengas y del estado donde vives.

Pasos para reemplazar la tarjeta del Seguro Social

1. Verifica si puedes hacer el trámite en línea

Revisa en el sitio web del Seguro Social si calificas para pedir un duplicado por internet. Normalmente, la opción en línea está disponible para personas que: son ciudadanos estadounidenses, tienen 18 años o más, tienen una dirección postal en EE.UU. y cuentan con licencia de conducir o ID estatal de un estado participante.

Si calificas, crea o inicia sesión en tu cuenta “my Social Security” y selecciona la opción para “Replace Your Social Security Card”.

Confirma tu identidad, revisa tu información y envía la solicitud. En muchos casos no tienes que presentar documentos físicos.

2. Si no puedes usar la opción en línea

Completa el formulario SS‑5 (Application for a Social Security Card), marcando que se trata de un reemplazo.

Reúne tus documentos originales o copias certificadas que prueben tu identidad (y, si corresponde, tu ciudadanía o estatus migratorio y el cambio de nombre).

Verifica en la página del Seguro Social cómo tu oficina local está atendiendo: solo con cita previa, atención presencial sin cita o envío por correo.

3. Presenta tu solicitud

Dependiendo de lo que te indique la SSA:

En persona: acude a la oficina local en la fecha/hora de tu cita con el formulario SS‑5 y los documentos originales. El personal revisará tu identidad y procesará el reemplazo.

acude a la oficina local en la fecha/hora de tu cita con el formulario SS‑5 y los documentos originales. El personal revisará tu identidad y procesará el reemplazo. Por correo: envía el formulario completo y los documentos originales o copias certificadas a la oficina indicada. Una vez revisados, la SSA te devolverá los documentos y emitirá la nueva tarjeta.

4. Recibe la nueva tarjeta