Ciudadanos, residentes permanentes y ciertos no inmigrantes con permiso de trabajo pueden obtener la tarjeta del Seguro Social (Crédito: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini)
Ciudadanos, residentes permanentes y ciertos no inmigrantes con permiso de trabajo pueden obtener la tarjeta del Seguro Social (Crédito: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini)
Redacción Mix
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La tarjeta del es una identificación oficial, única e irrepetible, que se expide a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y determinados no inmigrantes con autorización para trabajar en el país. Este documento permite al gobierno identificar a la persona y registrar sus ingresos y beneficios, por lo que resulta esencial obtenerlo y resguardarlo, ya que con el SSN (Social Security Number) es posible abrir cuentas, solicitar créditos y efectuar diversos trámites a su nombre. Si aún no dispones de esta tarjeta, a continuación te explicamos cómo solicitarla por primera vez; y si ya la tienes y requieres reemplazarla o actualizar tu información, también encontrarás las instrucciones correspondientes en esta nota.

La tarjeta del seguro social de Estados Unidos tiene nueve dígitos (Foto: Shutterstock)
La tarjeta del seguro social de Estados Unidos tiene nueve dígitos (Foto: Shutterstock)

ASÍ PUEDES OBTENER LA TARJETA DEL SEGURO SOCIAL POR PRIMERA VEZ

Para obtener la tarjeta del Seguro Social por primera vez necesitas cumplir ciertos requisitos y seguir un proceso específico ante la Administración del Seguro Social (SSA).

Requisitos para solicitarla por primera vez

  • Ser ciudadano estadounidense o
  • Ser residente permanente o
  • Ser no inmigrante con autorización para trabajar en EE.UU.
  • Nunca haber tenido antes un SSN asignado (es tu primera tarjeta).
  • Contar con documentos originales o copias certificadas que prueben: identidad, edad, ciudadanía o estatus migratorio y permiso para trabajar.

Los documentos originales que se requieren:

Para edad: acta o certificado de nacimiento. Si lo tienes, debes entregarlo. En caso no cuentes con dicho documento, pueden aceptarte:

  • Documento religioso elaborado antes de los cinco años de edad que indique su fecha de nacimiento.
  • Registro hospitalario estadounidense de su nacimiento.
  • Pasaporte estadounidense.

Ojo: toda persona mayor de 12 años que solicite un número de Seguro Social (SSN) original deberá presentarse en persona para una entrevista, .

Para identidad: el documento es válido si está vigente (no vencido), que muestre el nombre, información de identificación (fecha de nacimiento o edad) y, preferiblemente, una fotografía reciente. Entre ellos están:

  • Licencia de conducir estadounidense.
  • Tarjeta de identificación estatal para personas que no conducen.
  • Pasaporte estadounidense.

Si no cuentas con algunos de ellos o no puedes obtener un duplicado en un plazo de 10 días, te solicitarán que envíes otros documentos:

  • Tarjeta de identificación de empleado.
  • Tarjeta de identificación escolar.
  • Tarjeta de seguro médico (no una tarjeta de Medicare).
  • Tarjeta de identificación militar estadounidense.

Pasos para solicitar la tarjeta del Seguro Social por primera vez

1. Reúne tus documentos

  • Verifica que tus documentos estén vigentes, en buen estado y que sean originales o copias certificadas.
  • Confirma que tu nombre y datos personales coincidan exactamente en todos los documentos.

2. Completa la solicitud (formulario SS-5)

  • Llenar la “.
  • En el formulario te pedirán: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía o estatus migratorio, nombres de tus padres, dirección postal donde recibirás la tarjeta y tu firma.
  • Si es tu primer número, dejas en blanco el espacio donde preguntan si ya has tenido un SSN.

3. Verifica cómo se hace el trámite en tu zona

  • En algunos lugares debes programar una cita en una oficina local del Seguro Social para entregar la solicitud y los documentos originales, especialmente si no eres ciudadano.
  • En algunos casos, el sistema te permite iniciar la solicitud en línea, pero igual tienes que presentarte en persona con tus documentos dentro de un plazo determinado.

4. Presenta tu solicitud y documentos

  • El día de la cita, lleva: el formulario SS‑5 impreso y firmado, y tus documentos originales de identidad, edad y estatus migratorio/permiso de trabajo.
  • El personal de la oficina revisará la información, verificará la autenticidad de los documentos y registrará tu solicitud.
  • El trámite es gratuito por obtener tu primera tarjeta del Seguro Social.

5. Espera la tarjeta en tu domicilio

  • Una vez aprobada la solicitud, la SSA envía la tarjeta física por correo a la dirección que indicaste en el formulario.
  • Normalmente llega dentro de un plazo aproximado de 1 a 2 semanas (puede variar según la zona y la carga de trabajo).
Sin tarjeta del Seguro Social no puedes construir historial crediticio ni realizar muchos trámites básicos en EE.UU. (Foto: AFP / Freepik / Composición Canva)
Sin tarjeta del Seguro Social no puedes construir historial crediticio ni realizar muchos trámites básicos en EE.UU. (Foto: AFP / Freepik / Composición Canva)

ASÍ PUEDES REEMPLAZAR LA TARJETA DEL SEGURO SOCIAL

Para (duplicado), el trámite es más sencillo que cuando se solicita por primera vez, pero igual debes cumplir ciertos requisitos y seguir algunos pasos básicos.

Requisitos para reemplazar la tarjeta del Seguro Social

  • Tener un número de Seguro Social asignado (no es para primeras solicitudes).
  • Contar con documentos válidos para probar tu identidad (y, en algunos casos, tu ciudadanía o estatus migratorio).
  • No haber excedido el límite de reemplazos que permite la SSA por año.
  • Hacer el trámite directamente con la Administración del Seguro Social (SSA)

Ojo: el gobierno no cobra por reemplazar la tarjeta del Seguro Social

Los documentos habituales de identidad que te solicitan son:

  • Licencia de conducir de Estados Unidos.
  • Identificación estatal (state ID).
  • Pasaporte de EE. UU.

Si no tienes estos, se pueden usar otros documentos aceptables (todos vigentes):

  • Pasaporte extranjero.
  • Tarjeta de residente permanente.
  • Documento de autorización de empleo, etc.

¿Qué hacer si además vas a cambiar tu nombre?

Al momento de solicitar una tarjeta de reemplazo del Seguro Social, también tienes la opción de actualizar o corregir la información que tienen sobre ti en sus registros, como la fecha y el lugar de nacimiento, los nombres de uno o ambos padres, tu ciudadanía, tu estatus migratorio, tu estado civil (ya sea por matrimonio o divorcio). En esos casos, te pedirán que presentes los documentos originales en una oficina local o centro de tarjetas del Seguro Social para completar dichas actualizaciones.

Debes llevar, según sea el caso: acta de matrimonio, sentencia de divorcio, orden judicial, certificado de cambio de nombre, etc.

Lo que debes llevar para corregir fecha de nacimiento:

  • Certificado de nacimiento.
  • Registro hospitalario de EE.UU. de nacimiento.
  • Registro religioso establecido antes de los 5 años que indique la edad o la fecha de nacimiento.
  • Pasaporte válido.
  • Decreto final de adopción que muestra que la información se tomó del certificado de nacimiento original.
  • Tarjeta de identificación tribal.

Lo que debes llevar para corregir lugar de nacimiento:

  • Certificado de nacimiento.
  • Pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense.
  • Registro del censo federal o estatal.
  • certificado de nacimiento extranjero.
  • Registro religioso establecido antes de los 5 años que indique la edad o la fecha de nacimiento.
  • Nombre correcto del padre/madre

Lo que debes llevar para corregir el nombre de uno o ambos padres:

  • Certificado de nacimiento con el nombre correcto.
  • Decreto de adopción definitivo.
  • determinación judicial de la paternidad.
  • Pasaporte extranjero.

Lo que debes llevar para corregir la ciudadanía o estatus migratorio:

  • Ciudadanía: pasaporte estadounidense y/o Certificado de Naturalización (N-550)
  • Estatus migratorio: tarjeta de Residente Permanente (I-551) y/o documento de autorización de empleo (I-766), permiso de trabajo.

Formas de solicitar el reemplazo

  • En línea: si cumples los requisitos para usar una cuenta “my Social Security”.
  • En persona: en una oficina local del Seguro Social.
  • Por correo: enviando el formulario y tus documentos a la oficina que corresponda.

La opción disponible dependerá de tu ciudadanía, edad, documentos que tengas y del estado donde vives.

Pasos para reemplazar la tarjeta del Seguro Social

1. Verifica si puedes hacer el trámite en línea

  • Revisa en el sitio web del Seguro Social si calificas para pedir un duplicado por internet. Normalmente, la opción en línea está disponible para personas que: son ciudadanos estadounidenses, tienen 18 años o más, tienen una dirección postal en EE.UU. y cuentan con licencia de conducir o ID estatal de un estado participante.
  • Si calificas, crea o inicia sesión en tu cuenta “my Social Security” y selecciona la opción para “Replace Your Social Security Card”.
  • Confirma tu identidad, revisa tu información y envía la solicitud. En muchos casos no tienes que presentar documentos físicos.

2. Si no puedes usar la opción en línea

  • Completa el formulario SS‑5 (Application for a Social Security Card), marcando que se trata de un reemplazo.
  • Reúne tus documentos originales o copias certificadas que prueben tu identidad (y, si corresponde, tu ciudadanía o estatus migratorio y el cambio de nombre).
  • Verifica en la página del Seguro Social cómo tu oficina local está atendiendo: solo con cita previa, atención presencial sin cita o envío por correo.

3. Presenta tu solicitud

Dependiendo de lo que te indique la SSA:

  • En persona: acude a la oficina local en la fecha/hora de tu cita con el formulario SS‑5 y los documentos originales. El personal revisará tu identidad y procesará el reemplazo.
  • Por correo: envía el formulario completo y los documentos originales o copias certificadas a la oficina indicada. Una vez revisados, la SSA te devolverá los documentos y emitirá la nueva tarjeta.

4. Recibe la nueva tarjeta

  • Una vez aprobada la solicitud, la SSA envía el duplicado de la tarjeta del Seguro Social por correo a la dirección que proporcionaste.
  • Te la entregarán en unas semanas, aunque puede variar según la carga de trabajo y la zona.

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