La torre de control del aeropuerto Newark Liberty International, en Nueva Jersey, tuvo que ser evacuada la mañana del lunes tras reportarse humo en su interior. Como medida de seguridad, todos los vuelos fueron suspendidos alrededor de las 7:30 a.m., aunque las operaciones se reanudaron aproximadamente una hora después. Este incidente ocurrió al mismo tiempo que el aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanecía cerrado, luego de la colisión mortal registrada la noche del domingo entre un avión y un camión de bomberos en la pista.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el olor a quemado se habría originado en un ascensor dentro de la torre de control. Ante la situación, el personal del aeropuerto y de la FAA trasladó las operaciones de control aéreo a otra torre para poder reactivar los vuelos, aunque cientos de ellos resultaron afectados.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con sus aerolíneas.

Las operaciones se reanudaron cerca de una hora después, pero el incidente afectó a cientos de viajeros. (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

En paralelo, la FAA informó que en LaGuardia los vuelos permanecerían suspendidos al menos hasta las 2 p.m., lo que obligó a desviar a muchos pasajeros hacia Newark. Esto incrementó el impacto en el tráfico aéreo de la zona.

Según CBS News, el aeropuerto de Newark ya había sido noticia recientemente por otros incidentes. A inicios de mes, dos aviones en tierra chocaron levemente cuando uno retrocedía de su puerta y golpeó la cola de otro que estaba detenido, sin dejar heridos.

En febrero, las autoridades investigaron el caso de una pasajera que logró abordar un vuelo sin autorización y fue descubierta recién a mitad del trayecto hacia Milán.

Qué pasó en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Cerca de las 11:30 p.m. del 22 de marzo, un avión Mitsubishi CRJ-900 de Jazz Aviation (operando como Air Canada Express) colisionó con un vehículo de bomberos en la Pista 4 del Aeropuerto LaGuardia. El vuelo AC8646, que transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes desde Montreal, sufrió daños visibles en la nariz tras el impacto.

El accidente resultó en la muerte del piloto y el copiloto, además de dejar 41 personas heridas, incluyendo a dos oficiales del camión de emergencia.

Según USA Today, la colisión ocurrió mientras el vehículo de rescate de la Autoridad Portuaria respondía a una alerta por olor inusual en un avión de United Airlines.

El impacto dejó muertos al piloto y copiloto, además de varios heridos que fueron trasladados a hospitales. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Como consecuencia del siniestro, el aeropuerto fue cerrado inmediatamente, provocando la cancelación de más de 540 vuelos y generando retrasos residuales en los accesos terrestres. Se informó que de los heridos trasladados al hospital, 32 fueron dados de alta, mientras que otros permanecen con lesiones graves.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación en la escena con el apoyo de la FAA. El cierre de la terminal se programó inicialmente hasta las 2 p.m. del 23 de marzo para permitir las labores de peritaje.

Cabe agregar que este incidente se suma a una serie de eventos de aviación recientes y ocurre en un momento complejo de interrupciones operativas debido a un cierre parcial del gobierno que ha afectado al personal de seguridad.