A partir del 1 de septiembre, Texas comenzó a aplicar un conjunto de leyes nuevas con efectos en asuntos de la vida diaria, entre ellos la educación, las normas para las viviendas prefabricadas y la reparación o conservación de ciertos dispositivos electrónicos digitales. Algunas disposiciones cambian reglas que deben cumplir quienes viven en el estado, mientras que otras imponen requisitos adicionales a organismos públicos y compañías. Si bien el impacto de estas normas no será idéntico para toda la población, es importante conocerlas para identificar cómo pueden modificar tus derechos, deberes o trámites. A continuación, revisamos diez de las medidas más destacadas que ya están vigentes en Texas.

Revisa los cambios relacionados con exámenes escolares, educación especial, celulares, viviendas manufacturadas y otras normas que comenzaron a aplicarse este 1 de septiembre (Foto: Office of the Texas Governor)

10 DE LAS LEYES MÁS RELEVANTES QUE COMENZARON A APLICARSE EN TEXAS

Las diez normas que entraron en vigor desde el 1 de septiembre de Texas son:

HB 2

La HB 2 es una amplia reforma de educación pública y financiamiento escolar de Texas. Aunque no empezó íntegramente el 1 de septiembre de 2026, pues buena parte de la ley se aplicó antes, ese día entraron en vigor disposiciones específicas relacionadas con incentivos docentes, preparación de maestros, educación especial y otros componentes administrativos.

Esta norma inyecta recursos y modifica reglas para: mejorar la compensación y retención de maestros; cambiar la preparación, certificación e incentivos para docentes; actualizar el financiamiento y algunos servicios de educación especial; reforzar programas de alfabetización, matemáticas, educación preescolar y carreras técnicas; y crear o ajustar mecanismos de apoyo y rendición de cuentas para distritos escolares y escuelas chárter.

HB 8

La HB 8 de Texas es una reforma del sistema de evaluación y rendición de cuentas de las escuelas públicas. Su cambio central es que reemplazará el examen STAAR por un nuevo modelo de evaluaciones llamado Student Success Tool a partir del ciclo escolar 2027–2028. Pese a que la ley ya está vigente, su transformación más visible para estudiantes y familias será gradual.

La ley busca que las evaluaciones estatales no se limiten a un examen anual de alto impacto, sino que ofrezcan información durante el curso para orientar la enseñanza y medir el avance de cada alumno. El nuevo modelo incluye: evaluaciones al inicio del año escolar (beginning of year, BOY); evaluaciones a mitad de año (middle of year, MOY); evaluaciones al final del año (end of year, EOY); y pruebas en lectura y lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales para estudiantes de 3.º a 8.º grado. Habrá versiones en español de 3.º a 5.º para estudiantes elegibles. En tanto, para secundaria, las pruebas de inicio y mitad de año serán opcionales en Álgebra I, Biología, Inglés I e Historia de Estados Unidos

HB 140

La HB 140 reorganiza la supervisión de las investigaciones de protección infantil en Texas. Para ello, creó un comité especializado (el Child Protective Investigations Advisory Committee de 13 miembros) que revisa y recomienda mejoras en las investigaciones de denuncias de abuso, negligencia o explotación de menores realizadas por el Departamento de Servicios para la Familia y Protección de Texas (DFPS).Cabe precisar que entró en vigor el 1 de septiembre de 2025, pero desde el 1 de septiembre de 2026 quedó abolido el antiguo Texas Family and Protective Services Council, como parte de la transición institucional prevista por la legislación.

El comité puede formular recomendaciones sobre: políticas y procedimientos de investigación; capacitación de investigadores y supervisores; respeto al debido proceso para padres, tutores y cuidadores; comunicación con las familias; coordinación con otras agencias; y cumplimiento normativo, recopilación de datos y prácticas basadas en evidencia. Debe reunirse al menos trimestralmente.

HB 912

La HB 912 regula cómo se puede modificar la compensación que reciben ciertos propietarios de sistemas de generación renovable distribuida –por ejemplo, paneles solares residenciales– por la electricidad que producen y entregan a la red. Se aplica en zonas de Texas fuera del sistema eléctrico ERCOT. Cabe precisar que antes de que la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUC) apruebe un método alternativo de compensación para estos usuarios, la empresa eléctrica debe realizar y presentar un análisis integral de costos y beneficios.

Ese estudio debe justificar: la tarifa que se pagará por la energía excedente que el usuario inyecte a la red, los cargos o tarifas asociados que se pretenda aplicar y el valor que la generación distribuida aporta a la red eléctrica. De ahí la PUC debe considerar ese análisis antes de aprobar: un cambio a la tarifa de compensación, la continuación o modificación de un sistema de medición neta (net metering) y/o cargos que apliquen exclusivamente a propietarios de generación renovable distribuida.

HB 1056

La HB 1056 reconoce en Texas determinadas piezas de oro y plata (specie) como medio de pago legal, siempre que cumplan requisitos específicos. Para que una pieza sea aceptada bajo esta figura, debe: estar marcada con su peso y pureza; poder llevar la identificación de la refinería o casa de moneda que la produjo y no exhibir símbolos, nombres, diseños o información que sugieran que fue acuñada o emitida por un gobierno, fuera de las excepciones técnicas previstas.

La norma se enfoca, por tanto, en oro y plata físicos que satisfagan esos criterios; no convierte automáticamente en moneda estatal cualquier joya, lingote o moneda de colección. Esta ley no obliga a comercios, residentes ni dependencias públicas a aceptar oro o plata como pago. Su aceptación sigue siendo voluntaria: una tienda puede aceptarlos, pero también puede negarse y exigir dólares u otro método de pago permitido. Tampoco reemplaza al dólar estadounidense ni modifica las obligaciones fiscales de una persona.

La incursión del oro y plata como nueva moneda de recurso legal no reemplazará al habitual dólar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

HB 1240

La HB 1240 unifica la definición legal de la “región fronteriza Texas–México” para que distintas agencias y programas estatales utilicen el mismo mapa de referencia. Con ella se busca reducir confusiones administrativas y mejorar la coordinación y distribución de recursos destinados a esa región. Antes de esta ley, distintas normas y dependencias estatales usaban definiciones geográficas no siempre coincidentes de qué condados integraban la zona fronteriza, por lo tanto con esta norma se modifican disposiciones de los códigos de Educación, Gobierno, Salud y Seguridad, Transporte y Agua para adoptar una definición uniforme.

La región queda integrada por 54 condados: Atascosa, Bandera, Bee, Bexar, Brewster, Brooks, Cameron, Crockett, Culberson, Dimmit, Duval, Edwards, El Paso, Frio, Hidalgo, Hudspeth, Jeff Davis, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kerr, Kimble, Kinney, Kleberg, La Salle, Live Oak, Loving, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Menard, Nueces, Pecos, Presidio, Reagan, Real, Reeves, San Patricio, Starr, Sutton, Terrell, Upton, Uvalde, Val Verde, Ward, Webb, Willacy, Wilson, Zapata y Zavala. El efecto en estas jurisdicciones es facilitar que programas estatales de salud, seguridad, transporte, agua, educación e investigación determinen qué territorios son elegibles o prioritarios para acciones y recursos dirigidos a la frontera.

HB 2963

La HB 2963 crea en Texas un derecho limitado a reparar equipos electrónicos digitales de consumo. Desde el 1 de septiembre de 2026, obliga a los fabricantes de productos cubiertos a poner a disposición de propietarios y talleres de reparación independientes las piezas, herramientas y documentación necesarias para diagnosticar, mantener o reparar esos dispositivos, en condiciones justas y razonables.

La ley evita que el acceso a reparaciones dependa exclusivamente de tiendas autorizadas por el fabricante. Con ella se permite que una persona tenga más alternativas para arreglar, por ejemplo, un teléfono, una tableta o una computadora portátil, y que los talleres independientes puedan conseguir recursos equivalentes a los ofrecidos a reparadores autorizados. Cabe mencionar que el fabricante debe ofrecer los siguientes recursos a más tardar un año después de la primera venta del equipo en Texas: manuales e información técnica de diagnóstico, mantenimiento y reparación; piezas de repuesto; herramientas, incluidos programas, equipos o contraseñas de acceso necesarias para reparar el producto, cuando corresponda, y las alternativas equivalentes si ya no dispone de la pieza o herramienta original.

HB 5424

La HB 5424 actualiza los límites de compensación para bomberos voluntarios o auxiliares en Texas. Por lo tanto, se permite que un departamento de bomberos les otorgue pagos, reembolsos y beneficios, pero fija un tope anual para conservar su condición de voluntarios.

Vale precisar que esta norma no ordena que todos los departamentos paguen a sus voluntarios. Solo define cuánto pueden entregarles como máximo sin rebasar el umbral establecido por la ley. Puede ser particularmente relevante en áreas rurales y departamentos con fuerte dependencia de personal voluntario.

SB 568

La SB 568 reforma el financiamiento de la educación especial en las escuelas públicas de Texas. Desde el 1 de septiembre de 2026, el estado deja gradualmente de asignar recursos principalmente según el tipo de salón o entorno educativo del estudiante y adopta un modelo basado en la intensidad de los servicios y apoyos que necesita cada alumno.

La ley incorpora dos componentes principales: niveles de intensidad y grupos de servicio. Su propósito es modificar cómo se reparte el dinero para que las escuelas cuenten con recursos más alineados con el nivel de apoyo que cada alumno necesita.

SB 785

La SB 785 regula dónde pueden instalarse nuevas viviendas prefabricadas o manufacturadas que cumplan el código federal HUD en Texas. Desde el 1 de septiembre de 2026, las ciudades que tienen normas de zonificación deben permitir estas viviendas por derecho –sin una autorización discrecional especial– en al menos una categoría o distrito residencial dentro de

Cabe precisar que la norma no obliga a las ciudades a permitir estas casas en todos los barrios o distritos residenciales. Conservan la facultad de definir el sitio y la extensión de la zona donde se permitirán, pero ya no pueden excluir completamente las nuevas viviendas manufacturadas de su territorio cuando están sujetas a la ley. Tampoco elimina restricciones privadas contenidas en escrituras anteriores al 2 de enero de 2025, ni las protecciones para monumentos históricos o distritos históricos locales. Existen excepciones limitadas para determinadas ciudades pequeñas sin zonificación comercial o industrial.