Con la promulgación de la ley HB 1056 por el gobernador Greg Abbott, el estado de Texas da un importante giro económico desde este 1 de septiembre al habilitar el oro y la plata para transacciones legales, ofreciendo más posibilidades financieras en la vida cotidianas de los habitantes.

Qué indica la ley HB 1056 de Texas

Tal como te indiqué anteriormente, esta nueva normativa permitirá que ciertas piezas de oro y plata sean consideradas como moneda de curso legal dentro del estado de Texas, solo en la medida en que la Constitución federal lo permita.

Eso sí, para que estas piezas califiquen para el intercambio diario deben cumplir una serie de requisitos, tales como su peso, su pureza y, de manera opcional, el nombre o símbolo de la refinería o casa de moneda donde se fabricó.

Es importante tener en cuenta que esta nueva modalidad de cambio no reemplazará el habitual dólar ni obligará a los habitantes tejanos en aceptar el oro o la plata en sus transacciones diarias.

Estas piezas de oro y plata tendrán que llevar impreso, estampado o marcado el peso, la pureza y un símbolo del refinador o casa de la moneda que las elaboró. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Se implementará un sistema transaccional electrónico desde el 1 de mayo 2027

Otro punto de la normativa es que el contralor de Texas tiene la autorización para crear o autorizar plataformas electrónicas con la finalidad de que los residentes, empresas y proveedores hagan y reciban pagos usando una moneda respaldada por lingotes de oro y plata almacenados en el depósito estatal.

También podrá contratar empresas para que este sistema entre en marcha, pero se debe tener preferencia por aquellos proveedores cuya sede principal estén ubicados dentro del estado de Texas.

La incursión del oro y plata como nueva moneda de curso legal no reemplazará al habitual dólar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En ese sentido, el contralor deberá emitir reglas para que este programa opere correctamente, entre las cuales se destacan:

La protección de operaciones con oro, plata o moneda respaldada por dichos metales.

Definir cómo se calculará el valor de la moneda de oro y plata en cada transacción.

Establecer una tarifa que sea razonable y necesaria para administrar adecuadamente el sistema.

Crear políticas contra el fraude y operaciones que involucren a un “adversario extranjero”.