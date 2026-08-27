“No debe haber ninguna influencia extranjera en la educación de nuestros hijos”. Con esa frase, el gobernador Greg Abbott anunció una iniciativa para prohibir que las escuelas públicas de Texas contraten a personas con visas H-1B. El republicano dio a conocer su plan el 18 de agosto de 2026, durante un acto de campaña en Austin. Aunque la medida requiere la aprobación de la Legislatura estatal para convertirse en ley, él buscará impulsarla. A continuación, te explicamos en qué consiste su plan y a quiénes podría afectar.

Cabe precisar que la iniciativa también contempla impedir que los colegios públicos K-12 acepten regalos, financiamiento o establezcan alianzas u otros acuerdos financieros con gobiernos extranjeros y las entidades que estos poseen.

Si la Legislatura de Texas la aprueba, los distritos no podrían contratar ni conservar empleados con visas H-1B. Críticos advierten que la decisión complicaría la cobertura de vacantes especializadas (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)

LA PROPUESTA DE ABBOTT PARA EXCLUIR A TRABAJADORES CON VISA H-1B DE ESCUELAS PÚBLICAS

Según la propuesta del gobernador Abbott, se prohibirá por completo la presencia de trabajadores con visa H-1B en las escuelas públicas de Texas.

“Las aulas de Texas deben ser un lugar seguro para que los estudiantes aprendan, crezcan y tengan éxito, no un lugar donde entidades extranjeras adoctrinen a los jóvenes texanos. No debe haber ninguna influencia extranjera en la educación de nuestros hijos. Mi propuesta cerrará la puerta al financiamiento, los materiales y las colaboraciones extranjeras en nuestras escuelas primarias y secundarias”, dijo de acuerdo con una publicación en el sitio web de la gobernación.

Según él, las escuelas públicas de Texas deben contratar a “texanos para que enseñen a texanos”, señaló en una entrevista a FOX News.

LOS MÁS AFECTADOS SERÍAN...

Tal como lo señaló Abbott, la medida abarcaría a trabajadores con visa H-1B de escuelas públicas K-12; por lo tanto, los más afectados serían los docentes, pero también personal de educación especial, maestros bilingües o de idiomas, administradores y otros empleados contratados mediante ese programa, según el puesto y el distrito.

En términos concretos, Dallas ISD (Dallas ISD – Distrito Escolar Independiente de Dallas) sería uno de los más afectados, ya que tiene más empleados contratados con dicha visa que cualquier otro distrito escolar del país, con 171 titulares, según datos federales citados por The Dallas Morning News.

Debido a ello, no tardaron en responder y aseguraron que la contratación de docentes extranjeros se hace para cubrir las necesidades críticas identificadas por la Agencia de Educación de Texas. “Si la nueva expectativa del gobernador es eliminar a estos maestros, entonces vamos a necesitar más tejanos en la formación docente”, se lee en el comunicado que emitieron.

Otros efectos principales

Solicitantes nuevos: los distritos ya no podrían presentar peticiones H-1B para contratar a profesionales extranjeros.

los distritos ya no podrían presentar peticiones H-1B para contratar a profesionales extranjeros. Empleados actuales: el plan los incluye, por lo que los distritos tendrían que dejar de emplearlos si la ley se aprueba en esos términos.