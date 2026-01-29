JACKSON, Mississippi.- Mississippi desplegó 500 tropas de la Guardia Nacional para despejar carreteras bloqueadas por árboles caídos, y Tennessee tenía casi 1.000 personas trabajando para restaurar la electricidad en miles de hogares en Nashville, mientras los estados del sur se apresuraban a recuperarse de una tormenta invernal paralizante antes de que otra ráfaga de frío peligroso llegue el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el aire ártico que va hacia el sureste hará que las ya frías temperaturas caigan a mínimos el viernes por la noche en ciudades como Nashville, donde más de 90.000 hogares y negocios aún no tenían electricidad cinco días después de que una tormenta masiva arrojó nieve y hielo en el este de Estados Unidos.

Forecast confidence continues to grow that a significant snowstorm will impact a much of the Carolinas into Southeast Virginia this weekend, with greater uncertainty farther up the coast. pic.twitter.com/Xa2bMBV9Hl — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 29, 2026

Al menos 80 personas han muerto en áreas afectadas por el frío extremo desde Texas hasta Nueva Jersey.

Las prolongadas bajas temperaturas han dejado a muchas personas cada vez más desesperadas en una región no acostumbrada ni equipada para tal frío. Los operadores de emergencia en Mississippi recibían llamadas de personas que se están quedando sin alimentos y medicamentos y están atrapadas en casa. En Tennessee, las autoridades realizan controles de bienestar a residentes de quienes no se había tenido noticias en días.

Esta imagen, tomada de un video distribuido por la ciudad de Oxford, Mississippi, muestra a operarios trabajando en el tendido eléctrico, el 27 de enero de 2026. (Ciudad de Oxford, Mississippi, vía AP)

La situación en el norte de Mississippi, duramente golpeado, es de “vida o muerte”, dijo Jamie Parttridge, un residente de Batesville, donde los residentes temblaban en fila fuera de un Walmart esperando su turno para comprar suministros.

Más de 300.000 hogares y negocios en Estados Unidos no tenían electricidad el miércoles, según el sitio de seguimiento Poweroutage. La gran mayoría estaban en Mississippi y Tennessee, con aproximadamente 100.000 cada uno.

Nashville Electric Service informó el jueves que tenía 963 electricistas trabajando en reparaciones después de que la tormenta rompió cientos de postes en el área de Nashville. Un vicepresidente de la empresa de servicios públicos, Brent Baker, dijo el miércoles que las cuadrillas necesitarían el fin de semana, o más, antes de que todos los clientes pudieran ser restaurados.

Las autopistas Interestatales 55 y 22 fueron cerradas en el norte de Mississippi después de que las cuadrillas de emergencia con grúas y quitanieves removieran vehículos atascados en las carreteras heladas. El gobernador Tate Reeves dijo que las cuadrillas continuarían trabajando el jueves para reabrir las principales autopistas.

Reeves indicó que había movilizado 500 tropas de la Guardia Nacional para despejar árboles y otros escombros que aún bloqueaban las carreteras.

We currently have recovery teams working in conjunction with @MississippiDOT to get Interstate 55 cleared, in the Batesville, MS area. pic.twitter.com/qXYyCiBeD3 — Mississippi National Guard (@nationalguardMS) January 29, 2026

Centros de acogida por todo Mississippi

Las autoridades de Mississippi dicen que es la peor tormenta invernal del estado desde 1994. Se abrieron unos 60 centros de acogida en todo el estado, conocido como uno de los más pobres del país. Pero para algunas comunidades, no fueron suficientes.

Hal Ferrell, alcalde de Batesville, afirmó el miércoles que nadie en la ciudad tiene electricidad y, con las carreteras aún resbaladizas por el hielo, es demasiado pronto para comenzar las operaciones de recuperación.

“Estamos en un verdadero aprieto y no hay los centros de acogida para 7, 500 personas”, manifestó Ferrell.

Los meteorólogos dicen que el clima bajo cero persistirá en el este de Estados Unidos hasta febrero y hay una alta probabilidad de nieve intensa en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia este fin de semana. También es posible que haya nevadas en la costa este, desde Maryland hasta Maine.

Había una ligera posibilidad de lluvia helada el jueves por la noche en algunas áreas afectadas de Mississippi y una posibilidad limitada de nevadas en Nashville la noche del viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero los meteorólogos dijeron que la mayor amenaza era el frío peligroso, con sensaciones térmicas bajo cero posibles en partes del sur que enfrentan cortes de electricidad generalizados.

La Universidad de Mississippi cerrará por segunda semana

Los funcionarios de la Universidad de Mississippi en Oxford, cubierta de nieve, optaron por cancelar las clases y actividades del campus por segunda semana, con planes de reabrir el 9 de febrero.

Aunque la electricidad había sido restaurada en el campus, los trabajadores aún estaban removiendo ramas colgantes de los árboles, dijeron los funcionarios de la universidad en un comunicado el miércoles por la noche.

Una mujer camina por el campus de la Universidad de Mississippi en Oxford, Mississippi, el lunes 26 de enero de 2026, tras una tormenta de hielo del fin de semana. (Foto AP/Bruce Newman)

Erik Lipsett en el condado Benton, Mississippi, pasó los últimos días recogiendo hielo del patio delantero para poder derretirlo y usarlo para descargar los inodoros. El área ha estado sin agua y electricidad desde el fin de semana.

El miércoles por la mañana, se formó en una gasolinera cercana para ducharse y dijo que las botellas de propano, los cilindros y las conexiones para calentadores son difíciles de conseguir.