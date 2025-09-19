El martes 17 de septiembre, la calma habitual de North Codorus Township, una apacible localidad de Pensilvania desconocida para muchos fuera del estado, se quebró de manera irreversible. Un violento tiroteo dejó como saldo tres agentes de policía muertos, otros dos heridos y el atacante abatido. Desde entonces, la opinión pública en Estados Unidos intenta asimilar la magnitud de la tragedia que puso a este pequeño rincón en el centro de la atención nacional.

Este fue uno de los ataques más mortales contra las fuerzas del orden en la historia reciente del estado. La magnitud de la violencia no solo sacudió a la comunidad local, sino que también levantó una bandera roja sobre problemas más profundos como la violencia doméstica y el acceso a armas de asalto. Y en el centro de todo, un nombre: Matthew Ruth.

¿QUIÉN ERA MATTHEW RUTH?

Matthew Ruth tenía solo 24 años. Según información oficial, no era un criminal reconocido ni alguien con una larga trayectoria delictiva. Pero en las últimas semanas, su comportamiento se volvió errático y alarmante. Lo que sabemos hasta ahora es que estaba siendo investigado por un caso de acoso y violencia doméstica, específicamente hacia su exnovia.

Un día antes del tiroteo, una mujer reportó haber visto a un hombre vestido de camuflaje, con binoculares, merodeando su casa. La hija de la mujer —quien también es la exnovia de Ruth— aseguró a la policía que estaba convencida de que se trataba de él. Además, declaró que creía que el hombre mencionado había incendiado su camioneta el mes anterior.

Tras revisar grabaciones de cámaras de vigilancia en la propiedad, los investigadores pudieron confirmar que un hombre con un rifle tipo AR-15 estaba vigilando la casa. Esto llevó a que las autoridades emitieran una orden de arresto por acoso, merodeo nocturno y allanamiento.

¿CÓMO SE PRODUJO EL TIROTEO?

Fue al intentar ejecutar esa orden que ocurrió lo impensado. Los oficiales llegaron a la vivienda de Ruth el miércoles 17 de septiembre por la tarde. Sabían que la madre y la exnovia estaban a salvo, por lo que decidieron entrar por la puerta que estaba abierta. Cuando los agentes ingresaron, fueron emboscados con disparos desde dentro de la casa.

El tiroteo duró poco más de dos minutos, según relató el fiscal del distrito del condado de York, Timothy Barker, en una rueda de prensa. Entraron a la casa a las 2:08 p.m. y a las 2:10 p.m., todo había terminado. Pero en esos breves y caóticos instantes, el daño fue devastador.

Ruth disparó con un rifle semiautomático tipo AR-15, matando a tres oficiales que estaban en la puerta: Cody Becker, Mark Baker e Isaiah Emenheiser, todos pertenecientes al Departamento Regional del Norte. Otros dos oficiales —uno del mismo departamento y otro del Sheriff del Condado de York— resultaron gravemente heridos, aunque su condición se estabilizó posteriormente.

Aunque todavía se está llevando a cabo una investigación completa, el fiscal fue claro al decir que el principal motivo detrás del tiroteo fue la violencia doméstica. Ruth no solo tenía historial reciente de acoso hacia su exnovia, sino que también había mostrado señales claras de planeación y hostilidad.

El fiscal Barker incluso aseguró que, si no hubieran sido los policías quienes llegaron a la casa ese día, sino su exnovia o su madre, ellas habrían sido las víctimas fatales. De hecho, durante la inspección de la vivienda, se encontró al perro de la joven —un labrador negro— muerto en el sótano. Ruth, aparentemente, lo había matado.

Three heroes lost. Two fighting for their lives. Today in North Codorus Township, Pennsylvania, our law enforcement family was brutally attacked while serving and protecting. We grieve, we stand with the families, and we demand justice. Their sacrifice will never be forgotten.… pic.twitter.com/E2rf2u8m5T — National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) September 17, 2025

¿MATTHEW RUTH TENÍA UN PERFIL COMÚN?

Ruth no era un terrorista, ni un hombre buscado por múltiples delitos mayores. Era un joven de 24 años, con un comportamiento cada vez más violento, pero que hasta hace poco podría haber pasado por alguien “normal”. Sin embargo, tenía acceso a un arma de guerra, resentimientos acumulados y una voluntad destructiva que terminó en tragedia.

Este caso pone en evidencia cómo la violencia doméstica puede escalar hasta niveles impensables cuando no se atiende a tiempo. También reabre el debate sobre el acceso a rifles semiautomáticos como el AR-15, tan comunes en Estados Unidos.

