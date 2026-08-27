Los beneficiarios que cobrarán dos depósitos de la SSA en septiembre de 2026

Si recibes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) correspondientes a septiembre de 2026, seguramente estás atento a la fecha en que llegará el dinero para cubrir gastos como alimentos, vivienda, servicios, medicamentos y transporte. Este noveno mes del año trae una noticia importante para un grupo de beneficiarios: podrían recibir dos depósitos en sus cuentas. Sin embargo, no se trata de un bono general ni de un aumento automático para todos los inscritos en los programas de la SSA, sino de una situación vinculada al calendario de pagos. A continuación, te contamos a quiénes les corresponde, por qué se producirían los dos desembolsos y en qué fechas deben esperarlos.

Los depósitos de la SSA son esenciales para afrontar gastos cotidianos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿A QUÉ BENEFICIARIOS DE LA SSA LES CORRESPONDEN DOS DEPÓSITOS EN SEPTIEMBRE DE 2026?

En septiembre de 2026, recibirán dos depósitos de la SSA las personas que cobran tanto Seguro Social –por jubilación, discapacidad (SSDI), sobrevivientes o beneficios familiares– como Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

No se trata de un bono, un pago extra ni un aumento aprobado por la SSA. La coincidencia se debe a que SSI y Seguro Social son programas distintos y tienen calendarios de pago diferentes:

SSI suele pagarse el primer día de cada mes: 1 de septiembre.

El Seguro Social se entrega el día 3 a quienes comenzaron a recibir los beneficios antes de mayo de 1997 y a las personas que reciben a la vez Seguro Social y SSI.

En otras palabras, la persona recibe el pago regular de cada programa que ya le corresponde; simplemente ambos depósitos quedan programados dentro de septiembre y con solo dos días de diferencia.

¿CUÁNDO TE HARÁN TUS DEPÓSITOS?

A continuación, una tabla con las fechas que debes esperar tus depósitos, no solamente del SSI, también se incluye los pagos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad en septiembre de 2026.

Fecha Beneficiarios 1 de septiembre Personas que reciben SSI 3 de septiembre Quienes reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997; también quienes cobran Seguro Social y SSI 9 de septiembre Beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 1 y el 10 16 de septiembre Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 23 de septiembre Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31

CALENDARIO DE PAGOS DE LO QUE QUEDA DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y los beneficiarios de SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de octubre

30 de octubre (pago de noviembre)

1 de diciembre