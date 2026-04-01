Cumplir con la presentación de tu declaración de impuestos antes del 15 de abril no solo te libra de posibles multas y sanciones, también puede traducirse en reembolsos bastante atractivos. Por ejemplo, existe un crédito fiscal en particular por el que podrías recibir hasta US$8,046 del Servicio de Impuestos Internos (IRS). En esta nota te contamos de qué beneficio se trata, cómo opera, quiénes pueden acceder y qué condiciones debes cumplir para obtenerlo.

¿CUÁL ES EL CRÉDITO FISCAL POR EL QUE PUEDES RECIBIR HASTA US$8,046 DEL IRS?

Se trata del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC), por el que puedes recibir hasta US$8,046 siempre que cumplas con los requisitos y lo reclames en tu declaración.

El EITC beneficia a las familias trabajadoras de bajos y medianos ingresos otorgándoles un crédito tributario. Si calificas, puedes utilizarlo para reducir los impuestos que adeudas, y quizás aumentar tu reembolso.

“Se estima que aproximadamente uno de cada cinco contribuyentes elegibles para el EITC no solicita este valioso crédito”, precisó IRS en su sitio web.

El Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) ayuda a los trabajadores de bajos recursos (Foto: Freepik)

¿Cómo funciona el EITC?

Es un crédito reembolsable, es decir, puede darte dinero de vuelta, aunque no debas impuestos ni te hayan retenido casi nada. Para recibirlo es obligatorio presentar la declaración federal (Formulario 1040) y marcar el crédito; si no lo presentas, el IRS no te lo paga.

El monto depende de:

Tus ingresos de trabajo (empleado o por cuenta propia).

Tu estado civil para efectos de declaración.

Número de hijos que califican (de 0 a 3 o más).

Requisitos para acceder al Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo

De acuerdo con el IRS, el contribuyente que solicitará este crédito debe cumplir los siguientes requisitos:

Haber devengado/generados ingresos.

Tener ingresos de inversión inferiores al límite.

Tener un número de Seguro Social válido para la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las prórrogas).

Ser un ciudadano estadounidense o extranjero residente por todo el año.

No presentar el Formulario 2555 (ingresos devengados en el extranjero (en inglés)).

Cumplir con ciertas reglas si está separado de su cónyuge y no presenta una declaración de impuestos conjunta.

OJO: si no estás seguro si calificas para el EITC, utiliza el Asistente EITC.

Límites de ingresos aproximados para la declaración del año fiscal 2025

A continuación, te presentamos una tabla para que sepas cuáles son los límites de ingresos para calificar al EITC y, dependiendo de la cifra, cuánto recibirás:

Nro. de hijos Máximo de crédito aprox. Límite ingresos soltero/cabeza de familia Límite ingresos casado conjunto 0 US$ 649 US$ 19,104 US$ 26,214 1 US$ 4,328 US$ 50,434 US$ 57,554 2 US$ 7,152 US$ 57,310 US$ 64,430 3 o más US$ 8,046 US$ 61,555 US$ 68,675

¿Cómo solicitar el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo?

Para reclamar el EITC en Estados Unidos tienes que hacerlo a través de tu declaración federal de impuestos. Debes seguir estos pasos:

1. Verifica que calificas

Tener ingresos de trabajo (empleado o por cuenta propia) dentro de los límites del EITC.

Contar con número de Seguro Social válido tú (y tu cónyuge si presentas en conjunto) y los hijos que reclamas.

Cumplir reglas de edad, estado civil y residencia en EE. UU. (por ejemplo, si no tienes hijos, entre 25 y 65 años).

2. Presenta tu declaración federal (Formulario 1040)

Debes presentar una declaración federal de impuestos, incluso si no estás obligado por ingresos, para poder recibir el EITC.

En el formulario, hay una línea específica para el “Crédito por ingreso del trabajo / Earned Income Credit (EIC)”.

3. Completa los anexos necesarios

Si tienes hijos que califican, debes llenar y adjuntar el Anexo EIC (Schedule EIC) con la información de cada menor (nombre, SSN, parentesco, tiempo que vivió contigo, etc.).

Puedes usar la hoja de trabajo del EITC en las instrucciones del Formulario 1040 para calcular el monto o pedir que el IRS lo calcule escribiendo “EIC” en la línea correspondiente.

4. Usa herramientas y ayuda gratuita

El IRS tiene un asistente en línea (EITC Assistant) que te ayuda a saber si calificas y estimar el crédito.

Puedes ir a centros de preparación gratuita de impuestos como VITA o TCE, donde voluntarios certificados te preparan la declaración y se aseguran de incluir el EITC si calificas.