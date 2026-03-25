Para muchos contribuyentes en Estados Unidos, el tema de los reembolsos de impuestos pasa casi inadvertido hasta que aparecen cifras que resultan imposibles de ignorar. El Internal Revenue Service (IRS) ha confirmado que todavía hay millones de dólares sin reclamar por contribuyentes en todo el país, entre ellos miles de hispanos que viven y trabajan en Nueva York: quienes manejan Uber o Lyft de noche, quienes atienden en restaurantes en Queens, laboran en construcción en el Bronx, hacen limpieza en Manhattan o trabajan en bodegas familiares en Brooklyn. No se trata de “cambio de bolsillo”: son montos que pueden servir para ponerse al día con la renta, enviar dinero a la familia en Latinoamérica, cubrir deudas de tarjeta de crédito o, simplemente, respirar un poco más tranquilo en un estado tan caro como NY. En esencia, es dinero que ya pertenece legalmente a los contribuyentes, pero que por distintas razones nunca fue reclamado. En este caso concreto, la cifra es especialmente relevante, existe una fecha límite muy clara para solicitarla y, si se deja pasar, ese dinero se pierde para siempre.

¿CUÁNTO DINERO ESTÁ EN JUEGO?

El IRS estima que debe más de US$62,4 millones a residentes de Nueva York por reembolsos correspondientes al año fiscal 2022, muchos de ellos contribuyentes hispanos que presentaron declaraciones en español o con ayuda de preparadores de impuestos en su propio vecindario.

A nivel nacional, la cifra es aún más impactante:

Concepto Monto estimado Reembolsos sin reclamar en EE. UU. US$ 1.200 millones Reembolsos sin reclamar en Nueva York US$ 62,4 millones Número de personas beneficiarias en NY Más de 67,000

Si lo miras desde lo individual, el promedio también resulta interesante:

Promedio nacional: US$ 686

Promedio en Nueva York: US$ 757

Para una familia hispana en Nueva York, esos US$700 pueden significar casi medio mes de renta en una habitación compartida, varias compras grandes en el supermercado o el pasaje de ida y vuelta para visitar a la familia en otro estado.

El IRS ha sido claro en dar información sobre reembolsos que aún no han sido reclamados por algunos contribuyentes (Foto: AFP)

LA FECHA LÍMITE QUE DEBES TENER PRESENTE

Aquí es donde quiero ser muy claro contigo: si crees que podrías estar dentro de ese grupo, el plazo para reclamar el dinero vence el 15 de abril de 2026, la misma fecha límite tradicional del Tax Day en Estados Unidos.

Después de esa fecha, pasa algo importante —y poco conocido—:

El dinero no reclamado pasa automáticamente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Ya no hay forma de recuperarlo, aunque hayas trabajado legalmente, aunque tengas tus formularios W-2 o 1099 guardados y aunque seas residente de largo tiempo en Nueva York.

¿QUIÉNES PUEDEN RECLAMAR ESTE REEMBOLSO?

En términos simples, pueden acceder a este dinero quienes:

No presentaron su declaración de impuestos del año 2022.

Tenían derecho a un reembolso y no lo solicitaron en su momento.

Esto incluye a muchas personas que trabajan con ITIN, a quienes tuvieron varios trabajos en 2022 (por ejemplo, un full-time y uno de delivery los fines de semana), o a quienes cambiaron de estado y pensaron que ya no valía la pena declarar. Si viviste o trabajaste en Nueva York durante ese año —en cualquier borough: Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan o Staten Island— vale la pena revisar tu situación. A veces se trata de montos que la gente ni siquiera sabía que tenía pendientes.

¿CÓMO SABER SI ERES UNO DE LOS BENEFICIARIOS?

El propio IRS sugiere varias formas de verificar y reunir la información necesaria. Te las resumo de forma clara, pensando en lo que muchos hispanos en Nueva York suelen manejar cada temporada de taxes:

Documentos clave que podrías necesitar:

Formulario W-2 (ingresos laborales como empleado)

Formulario 1099 (trabajos independientes, delivery, rideshare, limpieza, construcción, contratistas)

Formulario 1098 (intereses hipotecarios si tienes casa o apartamento a tu nombre)

Formulario 5498 (aportaciones a cuentas de retiro)

Opciones para obtenerlos:

Solicitar copias a tu empleador, banco u otra entidad pagadora (empresa de limpieza, restaurante, compañía de construcción, app de delivery, etc.).

Usar la herramienta en línea del IRS para obtener una transcripción gratuita de ingresos y salarios.

Presentar el formulario 4506-T para solicitar esos datos de manera más formal.

En muchos vecindarios de Nueva York, como Jackson Heights, Washington Heights o Sunset Park, también hay organizaciones comunitarias y preparadores de impuestos que ofrecen ayuda en español durante la temporada de taxes y pueden orientarte para preparar esa declaración atrasada.

UN DETALLE QUE MUCHOS PASAN POR ALTO

Muchas personas dejan pasar estos plazos pensando que el proceso será complicado, que por tener ITIN no califican, que el monto no vale la pena o que por haber cambiado de dirección el IRS “ya no los tiene en el sistema”. Pero cuando sumas cifras como US$700 en promedio, la historia cambia.

Además, no se trata solo de dinero: es un derecho como contribuyente dentro del sistema fiscal de Estados Unidos. Si trabajaste, pagaste impuestos a lo largo del año y tienes retenciones en tu W-2 o 1099, ese reembolso es tan tuyo como tu cheque de pago. En una ciudad como Nueva York, donde cada dólar cuenta, dejar ese dinero en la mesa es algo que muchos se arrepienten después.