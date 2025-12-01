En Estados Unidos, la temporada de impuestos 2026 viene con modificaciones importantes que podrían impactar de forma significativa en el monto que le debes al IRS o en el reembolso que recibes. ¿El motivo? Pues, estos ajustes forman parte de la ley One Big Beautiful Bill (OBBB) promulgada por el presidente Donald Trump en julio del 2025.

Así, si quieres saber más al respecto, aquí te explicamos los cinco cambios más relevantes que debes conocer para prepararte de manera adecuada.

LOS 5 AJUSTES DEL IRS PARA EL 2026

1. Aumento en la deducción estándar

La deducción estándar es un monto fijo que reduce tu ingreso sujeto a impuestos sin necesidad de detallar gastos específicos.

Para el año fiscal 2025 (declaraciones presentadas en el 2026), los montos son:​

Solteros y casados que declaran por separado: US$15,750 (aumento de US$750)

US$15,750 (aumento de US$750) Parejas casadas que declaran conjuntamente: US$31,500 (aumento de US$1,500)

US$31,500 (aumento de US$1,500) Cabeza de hogar: US$23,625 (aumento de US$1,125)

2. Escalas tributarias ajustadas

Estados Unidos utiliza un sistema de impuestos progresivos con siete escalas o ‘tax brackets’ que van del 10% al 37%.

Para el año fiscal 2025, los rangos de ingreso para cada escala fueron ajustados por inflación, tal como se ve en la siguiente tabla.

Tasa Solteros / Casados que declaran por separado Casados que declaran conjunto Cabezas de hogar 10% US$0 – US$11,925 US$0 – US$23,850 US$0 – US$17,000 12% US$11,926 – US$48,475 US$23,851 – US$96,950 US$17,001 – US$64,850 22% US$48,476 – US$103,350 US$96,951 – US$206,700 US$64,851 – US$103,350 24% US$103,351 – US$197,300 US$206,701 – US$394,600 US$103,351 – US$197,300 32% US$197,301 – US$250,525 US$394,601 – US$501,050 US$197,301 – US$250,500 35% US$250,526 – US$626,350 US$501,051 – US$751,600 US$250,501 – US$626,350 37% US$626,351 o más US$751,601 o más US$626,351 o más

3. Aumento del Crédito tributario por hijo

Este es uno de los cambios más significativos. Y es que el crédito máximo por menor elegible aumentó de US$2,000 a US$2,200 para el año fiscal 2025.​

Además, la ley introdujo un requisito adicional controversial: la persona que reclama el crédito tributario por hijo (al menos una persona si presenta una declaración conjunta) y el niño deben tener números de Seguro Social que los hagan elegibles para trabajar en Estados Unidos.

Por otro lado, la porción reembolsable del crédito es de hasta US$1,700 por menor elegible.

4. Cambios en el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC)

Este crédito ayuda a los trabajadores con ingresos bajos y moderados a reducir su deuda tributaria.

Y, como muchos sabemos, el IRS ajusta de manera anual los límites de ingreso para determinar la elegibilidad y el monto del crédito, considerando si el contribuyente tiene dependientes menores y su estado civil.​

Los montos máximos del crédito para el año fiscal 2025 varían según el número de hijos calificados, tal como se muestra en esta tabla.

Cantidad de hijos Crédito máximo Ingreso mínimo para crédito completo Fase de reducción comienza en Límite de ingreso máximo Ninguno (0) Casados conjunto US$649 US$8,490 US$17,730 US$26,214 Soltero/Cabeza de hogar US$649 US$8,490 US$10,620 US$19,104 1 hijo Casados conjunto US$4,328 US$12,730 US$30,470 US$57,554 Soltero/Cabeza de hogar US$4,328 US$12,730 US$23,360 US$50,434 2 hijos Casados conjunto US$7,152 US$17,880 US$30,470 US$64,430 Soltero/Cabeza de hogar US$7,152 US$17,880 US$23,360 US$57,310 3 o más hijos Casados conjunto US$8,046 US$17,880 US$30,470 US$68,675 Soltero/Cabeza de hogar US$8,046 US$17,880 US$23,360 US$61,555

5. Incertidumbre sobre el Crédito tributario de prima (ACA)

Este crédito ayuda a pagar las primas de seguros de salud a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u ‘Obamacare’).

Resulta que la mejora aprobada en 2021, la cual aumentó de manera temporal este subsidio y permitió que más personas pudieran recibirlo, está a punto de vencer (exactamente el 31 de diciembre).

Entonces, si esto llega a suceder, el porcentaje que la gente debe pagar de su propio bolsillo por las primas pasará de un rango de 0% a 8.5% de sus ingresos (con la mejora vigente) a un rango de 2% a 10%, tal como estaba fijado en un inicio.

Y tú, ¿ya habías advertido de estos cambios?

El IRS es la agencia federal encargada de recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes tributarias en Estados Unidos (Foto: Jim Watson / AFP)