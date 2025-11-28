¿Sabías que, en algunos casos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puede llegar hasta tu casa? Aunque esta agencia administra y hace cumplir las leyes tributarias federales, la mayoría de los contribuyentes en Estados Unidos cumple sus obligaciones una vez al año presentando su declaración de impuestos. Aquí te contamos en qué circunstancias puede ocurrir una visita del IRS y cuál es el protocolo que sigue.

Vale precisar que uno de los canales de comunicación predilectos del IRS es el correo, pero hay casos en los que decide apersonarse a la vivienda de un contribuyente.

LOS CASOS EN LOS QUE EL IRS PUEDE LLEGAR A LAS CASAS DE LOS CONTRIBUYENTES

El personal del IRS puede llegar a la vivienda de un contribuyente cuando ya le envió avisos previos y no obtuvo respuesta, o cuando el trámite requiere confirmar información en el hogar. La agencia inicia este proceso por medio de una carta y solo llega a esta instancia en auditorías, cobros o investigaciones.

Para evitar esto, se recomienda estar al día con esta agencia del Gobierno federal de Estados Unidos, cuyas funciones principales son recaudar los impuestos federales que pagan personas y empresas, procesar las declaraciones de impuestos y aplicar auditorías, cobros de deudas y sanciones cuando corresponde.

IRS en persona: pasos a seguir si un agente llega a tu domicilio en Estados Unidos (Foto: AFP)

EL PROTOCOLO DE VISITA DE PERSONAL DEL IRS CUANDO LLEGA A UNA CASA

El IRS designó a agentes de ingresos, oficiales de ingresos, agentes especiales e inspectores de combustible para que visiten la casa de los contribuyentes. Ellos estarán debidamente identificados, por lo que debes solicitar sus documentos para no caer en estafas. Por lo tanto, cuando uno de ellos llegue a tu vivienda debes hacer lo siguiente:

Verificar que haya recibido una carta que anuncie el motivo de la comunicación presencial.

Solicitar sus identificaciones oficiales, que incluye un número de serie.

Asimismo, ten presente que tanto los trabajadores y el IRS jamás:

Generarán pagos por métodos no autorizados.

No contactar a los implicados por redes sociales.

No solicitan datos bancarios específicos ni transferencias.

En el caso de que personal del IRS incurra en alguno de esas malas prácticas, debes denunciarlo; y si se realiza algún pago, ese monto solamente debe ser transferido al Tesoro de EE.UU., no a alguien específico.