Medicare es el programa de seguro médico federal de Estados Unidos para adultos mayores de 65 años o más, y para algunas personas más jóvenes con ciertas discapacidades o enfermedades. Debido a que ya abrió su periodo de inscripción, te contamos hasta cuándo tienes plazo para formar parte de él.

“Como director del programa Medicare, animo a todos los beneficiarios a aprovechar al máximo el período de inscripción abierta de este 2024. Esta es su oportunidad anual para revisar su cobertura para el próximo año. Como médico, he visto de primera mano cómo un buen plan de salud puede mejorar tanto la calidad de la atención que recibe como su tranquilidad. Ahora es el momento de tomarse un momento, informarse un poco y asegurarse de obtener la atención adecuada al mejor precio”, señaló en un comunicado el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

El periodo de inscripción de Medicare es una oportunidad ideal para actualizar tu cobertura (Foto: Pixabay)

¿CUÁNDO VENCE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL MEDICARE?

El período de inscripción abierta de Medicare comenzó a mediados de octubre y finaliza el 7 de diciembre de 2025. Durante dicho tiempo, puedes inscribirte en este programa o – si ya estás inscrito – elegir o cambiar tu plan Medicare Advantage.

Ten presente que después de esa fecha límite, deberás esperar hasta el siguiente período de inscripción abierta para realizar cambios en tu cobertura; así que aprovecha en comparar opciones (costos, beneficios, medicamentos cubiertos y redes de proveedores y farmacias).

¿QUÉ CAMBIOS HIZO EL MEDICARE?

Uno de los cambios de este año está relacionado con los medicamentos recetados y cómo están cubiertos por Medicare. “La Ley de Reducción de la Inflación estableció un límite máximo de US$2,000 anuales, por lo que ese es el máximo que tendría que pagar una persona mayor”, señaló Michael Reeves, director de ventas de Medicare de Regence BlueCross BlueShield de Oregón, publica el sitio web KGW8.

Preciso que antes de ese monto, este llegó a ser de hasta US$8,000. Asimismo, precisó que aunque el costo de los medicamentos pudo haber disminuido, esto podría generar un incremento en otras áreas. Para tener más información, recomendó visitar el sitio web de Regence o de Medicare.

Medicare es un programa federal de seguro médico en los Estados Unidos (Foto: Freepik)

MÁS SOBRE LOS PLANES MEDICARE

Para conocer más sobre los planes o inscripción al programa de seguro médico federal, visita su sitio web: Medicare.gov.

Una vez dentro podrás explorar y comparar todos los planes de salud y medicamentos de cada área. Si requieres mayor explicación, llama al 1-800-MEDICARE para que te conectes con un equipo de expertos, que te atenderán las 24 horas y los 7 días de la semana.

Si tienes una cuenta, lo mejor es iniciar sesión, pero si no cuentas con una es momento de que lo hagas.