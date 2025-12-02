La época de Navidad está a punto de iniciar en Nueva York y, como sucede todos los años, la Gran Manzana se alista para convertirse en un escenario repleto de música, luces y festejos para personas de todas las edades. La ciudad experimenta uno de sus momentos más especiales, con una afluencia proyectada de 8 millones de visitantes: un periodo en el que cada esquina resplandece con la magia de las fiestas.

“Durante las navidades, la Ciudad de Nueva York se transforma como ningún otro lugar en el mundo, y este año la emoción es aún mayor al celebrar el 400.º aniversario de la ciudad”, señaló Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de New York City Tourism + Conventions.

Si estás planeando una visita o vives allí, aquí encontrarás los eventos y actividades imperdibles, muchas de ellas gratuitas, para disfrutar al máximo esta temporada navideña.

🎈 Festividades Anuales

Navidades en Rockefeller Center — Todo diciembre | Midtown Manhattan

El corazón de la Navidad neoyorquina late aquí:

Encendido del Árbol de Rockefeller Center el 4 de diciembre .

el . Patinaje sobre hielo en The Rink .

. Relajación en los encantadores Après Skate Chalets.

Miles de personas siguen el encendido del árbol del Rockefeller Center en Nueva York como una tradición imprescindible cada diciembre. | Crédito: KENA BETANCUR / AFP

Encendido de las Menorás Más Grandes — 14 y 22 de diciembre | Brooklyn y Manhattan

Grand Army Plaza en ambos distritos celebrará Hanukkah con música, latkes calientes y obsequios para niños.

Celebración de Año Nuevo en Times Square — 31 de diciembre–1 de enero | Midtown

El descenso de la New Year’s Eve Ball es uno de los eventos más esperados del mundo: una experiencia inolvidable para recibir el año nuevo.

Año Nuevo en Nueva York reunirá a miles de personas en celebraciones emblemáticas que marcan el comienzo del 2026. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

🎭 Actuaciones y shows

Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes — 6 de noviembre–4 de enero | Midtown

Una tradición navideña que regresa al Radio City Music Hall, celebrando su 100.º aniversario.

Big Apple Circus — 7 de noviembre–4 de enero | Upper West Side

Un espectáculo completamente renovado en Lincoln Center, con acrobacias, humor y asombro.

A Christmas Carol, varias producciones

PAC NYC (23 nov–28 dic) : puesta inmersiva creada por artistas ganadores del Tony.

: puesta inmersiva creada por artistas ganadores del Tony. Merchant’s House Museum (25 nov–27 dic): versión íntima con John Kevin Jones, presentada en un salón auténtico del siglo XIX.

Nutcracker! Magical Christmas Ballet! — 28 de noviembre | Washington Heights

Una producción internacional con ballet de clase mundial, marionetas y acrobacias impresionantes en United Palace.

A Charlie Brown Christmas Live y Jinkx & DeLa Holiday Show — 28 de noviembre y 4 de diciembre | Brooklyn

Clásicos navideños en vivo en el Kings Theatre, con música, color y nostalgia.

The Nutcracker — 28 de noviembre–4 de enero | Upper West Side

El New York City Ballet presenta la icónica obra de George Balanchine, con nieve giratoria, personajes encantadores y la música de Chaikovski.

Alvin Ailey American Dance Theater — 3 de diciembre–4 de enero | Midtown

Una temporada de cinco semanas que inaugura una nueva era artística bajo la dirección de Alicia Graf Mack, con el legado de Alvin Ailey como guía.

It’s A Wonderful Life: A Live Radio Play — 3–31 de diciembre | Chelsea

El Irish Repertory Theatre revive el clásico de Frank Capra al estilo de un programa radial de 1946.

Cirque du Soleil: ’Twas the Night Before… — 4–28 de diciembre | Midtown

Un festín visual en el Madison Square Garden, lleno de acrobacias y una narrativa encantadora.

Cirque du Soleil en Nueva York presentará su espectáculo navideño con acrobacias y una puesta en escena que destaca en la temporada 2025. | Crédito: Cirque du Soleil

The Brooklyn Nutcracker — 6–7 y 13–14 de diciembre | Downtown Brooklyn

El Brooklyn Ballet fusiona tradición, hip hop, marionetas y diversidad cultural.

My First Nutcracker — 6–21 de diciembre | Midtown

Ideal para niños de 3 a 8 años, presentado por el New York City Children’s Theater.

Chris Botti’s Holiday Residency — 8 de diciembre–4 de enero | Greenwich Village

Más de 20 años de magia jazzística en el Blue Note Jazz Club.

Navidades con la New York Philharmonic — 10–20 de diciembre | Upper West Side

La directora Jane Glover conduce el Messiah de Handel en un espectáculo grandioso.

The Magic Flute — 11 de diciembre–3 de enero | Upper West Side

La encantadora producción de Mozart, en versión abreviada y en inglés, regresa al Met Opera.

Keith Michael’s The Nutcracker — 13 de diciembre | Queens

Versión de una hora del clásico, interpretada por New York Theatre Ballet.

Holiday Festivities en St. John the Divine — 13–31 de diciembre | Manhattan

Conciertos especiales como el Joy of Christmas y el New Year’s Eve Concert for Peace.

54 Celebrates Hanukkah y Christmas Lives Here — 15–24 de diciembre | Midtown

Espectáculos íntimos en 54 Below, con estrenos musicales y la presencia del nominado al Tony Norm Lewis.

Spotlight: The New York Nutcracker — 18 y 19 de diciembre | Lincoln Center

Una celebración alternativa con burlesque, marionetas, comedia y danza.

Winter Concert: Yale Strom & Hot Pstromi — 25 de diciembre | Lower East Side

Concierto klezmer anual en el Museum at Eldridge Street.

The Christmas Show y A Holiday Oldies Spectacular — Todo diciembre | Staten Island

Tres espectáculos navideños en el St. George Theatre.

Espectáculos en The Second City Williamsburg — Todo diciembre | Brooklyn

Comedia festiva con dos producciones especiales.

Christmas Tree Lighting e Illuminate the Farm — Todo diciembre | Queens

El Queens County Farm Museum recibe la temporada con encendido de árbol y un recorrido de luces inmersivo.

Holiday Jazz en Jazz at Lincoln Center — Todo diciembre | Midtown

Incluye la animada WeBop Family Jazz Party y el vibrante Big Band Holidays.

Conciertos festivos en Carnegie Hall — Todo diciembre | Midtown

Destacan:

Chamber Ensemble de la Orchestra of St. Luke’s

de la Orchestra of St. Luke’s Programa navideño de Princeton Nassoons

Messiah número 151 de la Oratorio Society of New York

número 151 de la Oratorio Society of New York Christmas Night Opera Gala

❄️ Exposiciones y eventos culturales

Holiday Express: Toys and Trains from the Jerni Collection — 24 de octubre–8 de febrero | Upper West Side

En The New-York Historical Society, trenes, estaciones de juguete y maquetas muestran la evolución del diseño desde principios del siglo XX hasta mediados del XX, una exposición perfecta para familias y amantes de los ferromodelos.

Si buscas una Navidad llena de luz, arte, música y tradición, Nueva York en 2025 tiene más opciones que nunca. Desde espectáculos legendarios hasta celebraciones multiculturales, la ciudad vuelve a demostrar por qué es el destino navideño por excelencia.