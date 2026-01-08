Un proyecto que había sido cancelado en 2023 por su antecesor Eric Adams fue retomado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien aseguró que su ejecución comenzará entre abril y mayo próximos. La iniciativa, que había quedado archivada en medio de críticas, acusaciones de corrupción y dudas sobre su viabilidad, ahora vuelve al centro de la agenda municipal como una de las grandes apuestas de la nueva administración para responder a reclamos históricamente postergados de los neoyorquinos. ¿De qué obra se trata exactamente? Descúbrelo en los siguientes párrafos.

Nueva York reabre la batalla por McGuinness Boulevard: así es el rediseño que Adams frenó y Mamdani impulsa (Foto referencial: Charly Triballeau / AFP)

¿QUÉ PROYECTO CANCELADO EN 2023 FUE RETOMADO POR EL ACTUAL ALCALDE DE NUEVA YORK?

Se trata del proyecto de rediseño de ciclovía de Brooklyn que había sido descartado por la administración de Eric Adams en 2023 tras una serie de acusaciones de corrupción. El plan contempla la instalación de carriles para bicicletas protegidos a lo largo de todo McGuiness Boulevard en el barrio de Greenpoint, desde Meeker Avenue hasta el puente Pulaski, anunció Mamdani el primer fin de semana del año 2026.

McGuinness Boulevard ha sido escenario de más de 200 muertes desde 1956, convirtiéndola en una de las vías más peligrosas de la zona. Este historial que impulsó la creación del movimiento ciudadano Make McGuinness Safe que hizo un llamado para rediseñarla, publica New York Post.

Entre las víctimas se encuentran Doniqueca Cooke, estudiante del York College fallecida en 2016, y Matthew Jensen, maestro de primaria que murió en 2021. Ambos fueron atropellados por conductores que se dieron a la fuga.

Se trata del rediseño de la ciclovía de Brooklyn (Foto referencial: Pixabay)

ZOHRAN MAMDANI CUESTIONÓ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO

Durante su intervención desde el mismo McGuinness Boulevard, Mamdani aludió al escándalo en el que estuvo involucrado su antecesor Eric Adams. “La administración anterior se inclinó ante los intereses del gran dinero, pero hoy hay un nuevo alcalde en el Ayuntamiento”, señaló.

Recordemos que la decisión de cancelar el proyecto en 2023 provino de la entonces asesora principal de Adams, Ingrid Lewis-Martin, luego de la presión de personas poderosas de la ciudad. Y es que los “peces gordos” de Greenpoint supuestamente la sobornaron e incluyeron un cameo en el programa de Hulu “El Padrino de Harlem” junto a Forest Whitaker, publica el mismo medio.

Vale mencionar que Lewis-Martin se declaró inocente de todos los cargos en cinco acusaciones separadas, además no se arrepintió de haber rechazado el rediseño. Por su parte, el actor Whitaker restó importancia a las acusaciones.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en el distrito de Queens de Nueva York, Estados Unidos, el 7 de enero de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA

Revivir el proyecto cancelado en 2023 fue respaldado por funcionarios electos locales como la asambleísta estatal Emily Gallagher. Sin embargo, algunos lugareños poderosos como Gina y Tony Argento, hermanos propietarios del estudio Broadway Stages, se opusieron al plan.

Al respecto, el comisionado de transporte de Mamdani, Mike Flynn, reveló que este proyecto comenzará ahora en abril o mayo. “Realmente depende de nuestra socia, la Madre Naturaleza”, dijo.