En una época en la que la tecnología lo puede casi todo, se ha vuelto común adquirir cualquier producto o servicio a través de una transacción digital. Sin embargo, esto ya no podrá realizarse en su totalidad en Nueva York, luego de que la gobernadora Kathy Hochul firmó una ley conocida como “Ley del efectivo”, con la que exigirá a los comercios minoristas contar con al menos una caja que acepte pagos en efectivo. ¿Desde cuándo entra en vigor y qué excepciones tiene? A continuación, respondemos ambas preguntas.

Antes te precisamos que se trató del proyecto S4153A del Senado de Nueva York. Tras su aprobación, gran cantidad de tiendas se preparan para sus posibles impactos.

La gobernadora Kathy Hochul firmó la Ley del efectivo en Nueva York (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA LEY DEL EFECTIVO EN NUEVA YORK?

La llamada “Ley del efectivo” en Nueva York fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul en noviembre de 2025 y está previsto que entre en vigor el 20 de marzo de 2026, unos 120 días después de la firma.

De acuerdo con el documento oficial de la propuesta, todos los establecimientos minoristas y las tiendas de alimentación, a partir de su vigencia, deben aceptar pagos con dinero en efectivo; por lo tanto, los comercios deben contar con al menos una caja.

De acuerdo con la firma de abogados Holland & Knight, esto podría provocar mayor tiempo de espera al momento de cobrar en efectivo por la falta de monedas y falta de capacitación del personal.

DISPOSICIONES CLAVE DE LA LEY DEL EFECTIVO EN NUEVA YORK

Aceptación obligatoria de efectivo. Todos los negocios cubiertos deben aceptar dinero en efectivo para transacciones en persona. Esto evita que algunos consumidores queden excluidos por los métodos de pago.

Todos los negocios cubiertos deben aceptar dinero en efectivo para transacciones en persona. Esto evita que algunos consumidores queden excluidos por los métodos de pago. Paridad de precios. Si eres un cliente que paga en efectivo, se prohíbe que el negocio cobre de más por usar dicha modalidad. Esto incluye la práctica del redondeo.

Billetes de cien dólares en la mano. (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES DE LA LEY DEL EFECTIVO EN NUEVA YORK?

La Ley del efectivo en Nueva York tiene algunas excepciones con el fin de que los comercios no se sientan asfixiados con esta medida. Estas son:

Los negocios no están obligados a aceptar efectivo para facturas superiores a US$20 ni para transacciones realizadas por teléfono, correo postal o internet, a menos que el pago se realice en el establecimiento.

La ley no excluye explícitamente las máquinas expendedoras, los estacionamientos, los eventos deportivos en vivo ni el alquiler de bienes de consumo, lo que la distingue de estatutos similares en otras jurisdicciones.