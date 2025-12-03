En tiempos en los que el dinero aprieta, volvemos una y otra vez a las cuentas buscando ese respiro que alivie el mes. En Estados Unidos, en los últimos meses, muchos han hecho exactamente eso: explorar alternativas, averiguar por beneficios y revisar qué apoyos siguen activos según el estado. La incertidumbre no se ha ido, y cualquier ayuda, por pequeña que sea, se siente enorme.

En medio de ese panorama, varios gobiernos estatales están avanzando con programas de reembolsos, créditos y estímulos que darán un respiro en 2026. Algunos provienen de excedentes presupuestarios; otros, de iniciativas creadas para compensar el costo de vida o reforzar la seguridad en los hogares. Aquí te presento siete estados clave —como California, Florida, Colorado y Nueva York— que ya confirmaron beneficios que podrían sumar cientos o incluso miles de dólares.

Este tipo de beneficios hace que la población estadounidense tenga un pequeño respiro en sus economías (Foto: Freepik)

CALIFORNIA: EL CRÉDITO CLIMÁTICO Y SUS PAGOS SEMESTRALES

El California Climate Credit sigue siendo uno de los apoyos más consistentes. Este crédito aparece automáticamente en las facturas de electricidad dos veces al año, en abril y octubre, y se financia a través del programa de límites y comercio de emisiones. La idea es que el dinero que las empresas pagan por contaminar vuelva a las familias, algo que se ha convertido en un sostén adicional ante el aumento de costos de servicios públicos.

COLORADO: REEMBOLSOS PARA VIVIENDA Y CALEFACCIÓN

Colorado mantiene el Property Tax/Rent/Heat Credit (PTC), un programa diseñado para adultos mayores, viudos, personas con discapacidad y residentes de bajos ingresos. El beneficio puede llegar hasta US$1,154 al año, con solicitudes abiertas hasta finales de 2026 para quienes buscan recibir el pago correspondiente al año fiscal 2024. Además, gracias a la TABOR (Taxpayer’s Bill of Rights), el estado distribuye parte de sus superávits según el ingreso bruto ajustado.

FLORIDA: HASTA $10,000 PARA REFORZAR VIVIENDAS

El programa My Safe Florida Home (MSFH) sigue proporcionando inspecciones gratuitas y reembolsos a propietarios que quieran reforzar sus casas contra huracanes. La fórmula es simple: por cada dólar invertido, el estado aporta dos. El tope es de US$10,000, lo que convierte a Florida en uno de los estados con mayor beneficio económico directo. El financiamiento aprobado por la Legislatura para 2025–2026 supera los US$280 millones.

Florida es un estado muy golpeado por la temporada de huracanes (Foto: AFP)

NUEVA JERSEY: BENEFICIOS CONSOLIDADOS EN UN SOLO FORMULARIO

Nueva Jersey unificó varios de sus programas más importantes en la solicitud estatal PAS-1, lo que simplifica trámites para quienes buscan apoyos como StayNJ, Senior Freeze y ANCHOR. Este último puede otorgar hasta US$1,750, mientras que los pagos de Senior Freeze ya están en curso y los de StayNJ comenzarán de forma trimestral en 2026. El estado inició el proceso en marzo de 2025 y estableció la fecha límite en octubre del mismo año.

NUEVA YORK: REEMBOLSOS POR INFLACIÓN Y ALIVIOS ESCOLARES

Nueva York avanza con un cheque de reembolso por inflación de hasta US$400, dirigido a quienes declaran impuestos conjuntos por debajo de US$300,000 o individuales inferiores a US$150,000. El depósito llega de manera automática. Adicionalmente, el programa School Tax Relief (STAR) ofrece créditos a propietarios elegibles, aunque en este caso sí se requiere una solicitud formal. Es uno de los estados con más alternativas activas en 2026.

La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos en el siglo XIX (Foto: Freepik)

PENSILVANIA: APOYO PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Property Tax/Rent Rebate Program de Pensilvania puede devolver hasta US$1,000 a residentes mayores de 65 años, viudos de 50 años o más y adultos con discapacidad. La fecha límite vigente para su solicitud es el 31 de diciembre de 2025, pero debido a la alta demanda, muchos asesores recomiendan presentarla lo antes posible. Los fondos son limitados y suelen agotarse rápido.

VIRGINIA: REEMBOLSOS VINCULADOS AL EXCEDENTE ESTATAL

Virginia también participa en la devolución de fondos excedentes. Los residentes pueden recibir US$200 si presentan declaraciones como individuos, o US$400 si están casados y declaran en conjunto. Sin embargo, el monto no puede superar la obligación tributaria estatal. Para calificar, los contribuyentes debían haber presentado sus impuestos antes del 3 de noviembre de 2025, fecha clave para asegurar el beneficio.