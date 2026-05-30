En Florida, donde las voces hispanas siguen marcando la agenda local, la inmigración pasó a ocupar un lugar central en el debate público: la inquietud por la seguridad se entrelaza con relatos cotidianos de familias separadas y vecinos que se ayudan entre sí. En las últimas semanas, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, las autoridades estatales han reforzado las acciones conjuntas con agencias federales y locales para localizar y detener a inmigrantes en situación irregular, enfocándose sobre todo en quienes tienen antecedentes penales o órdenes de deportación activas. La Operación Sandhill Sentinel, desplegada en el sur del estado y descrita por el gobierno como uno de los principales operativos del año, concluyó con 250 arrestos y provocó alarma en comunidades latinas de Miami‑Dade y Broward; en esos barrios es común que alguien cercano trabaje en la construcción, en restaurantes o comparta la misma parroquia o cancha, lugares que hoy están pendientes por posibles redadas.

Ron DeSantis, como gobernador de Florida, está impulsando medidas migratorias para arrestar a la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados posibles (Foto: AFP)

¿QUÉ ES LA OPERACIÓN SANDHILL SENTINEL?

La Operación Sandhill Sentinel es un operativo de control migratorio impulsado por el estado de Florida en coordinación con agencias federales, estatales y locales. Su objetivo declarado es localizar y detener a inmigrantes indocumentados considerados una amenaza para la seguridad pública por antecedentes criminales, órdenes de deportación activas o reincidencia en violaciones migratorias. Según el gobierno estatal, la operación se llevó a cabo en el sur de Florida con despliegue de recursos y equipos para identificación, localización y arresto.

Agencias que participaron en el operativo:

Florida Highway Patrol: apoyo en controles y operativos terrestres.

Broward County Sheriff’s Office: participación en arrestos y coordinación local.

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE): aplicación de leyes migratorias federales.

U.S. Border Patrol: apoyo en tareas de control migratorio.

Homeland Security Investigations (HSI): investigaciones y apoyo operativo.

Florida National Guard: recursos de seguridad y logística.

Florida State Guard: apoyo operativo estatal.

Varias agencias de Estados Unidos participaron en la organización y ejecución de este operativo migratorio (Foto: AFP)

RESULTADOS OFICIALES: 250 ARRESTOS EN UNA SOLA OPERACIÓN

Las autoridades estatales informaron que la Operación Sandhill Sentinel resultó en 250 arrestos. Entre los detenidos, según el reporte oficial, hay personas con órdenes definitivas de deportación, reincidentes en violaciones migratorias y personas con antecedentes por delitos varios.

Casos y delitos reportados:

Violencia doméstica.

Delitos relacionados con drogas.

Conducir bajo la influencia del alcohol (DUI).

Agresión.

Otros delitos considerados violentos.

Reingreso ilegal al país después de una deportación.

PERFIL DE LOS DETENIDOS SEÑALADO POR LAS AUTORIDADES

Caso reportado Situación Ciudadano mexicano Reingresó ilegalmente a EE. UU. por quinta vez tras una deportación previa Ciudadano hondureño Enfrentaba cargos por acoso agravado y violencia doméstica Otro detenido Antecedentes por DUI, atropello y fuga, y conducción sin licencia

Las autoridades indican que algunos arrestados serán remitidos a procesos federales por inmigración ilegal y reincidencia.

FLORIDA Y SU ALIANZA CON AGENCIAS FEDERALES

La Operación Sandhill Sentinel encaja en una estrategia estatal para fortalecer la cooperación con agencias federales. Un pilar clave es el programa federal 287(g), que permite a determinadas agencias policiales locales colaborar con autoridades migratorias federales en funciones específicas.

Dato clave Información Participación estatal Florida tiene más agentes adscritos al programa 287(g) que cualquier otro estado Alguaciles Los 67 alguaciles de condado del estado forman parte del programa Coordinación federal Colaboración con ICE, Patrulla Fronteriza y otras agencias federales

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

Ron DeSantis (gobernador): afirmó que Florida seguirá usando todos los recursos disponibles para apoyar la aplicación de las leyes federales de inmigración y reforzar la seguridad pública.

Anthony Coker (Junta Estatal de Control de Inmigración de Florida): dijo que el estado mantendrá una postura firme frente a indocumentados con antecedentes penales.

Mark Glass (comisionado, Departamento de Aplicación de la Ley de Florida) y Dave Kerner (director ejecutivo, Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida): defendieron la cooperación entre agencias para identificar a personas consideradas peligrosas y reincidentes.

REACCIONES EN LA COMUNIDAD HISPANA DE FLORIDA