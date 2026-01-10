Para quienes viven en barrios con tráfico pesado como el Downtown de Los Ángeles, Koreatown, Boyle Heights, Santa Ana, Bakersfield, San José, Oakland o cualquier ciudad de la Costa Central, estas nuevas reglas pueden ser la diferencia entre una infracción carísima, una sanción grave o un manejo un poco más seguro y ordenado en la rutina de todos los días. En enero de 2026 entró en vigor en California un paquete de reformas aprobado en Sacramento y firmado por el gobernador Gavin Newsom, que toca desde la forma en que te pueden multar hasta lo que ocurre si conduces bajo la influencia del alcohol o las drogas. No se trata de simples ajustes técnicos: impactan a quienes usan el carro para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o hacer “rides” en aplicaciones, pero también a talleres mecánicos, concesionarios y a las personas que ya vienen arrastrando problemas para pagar multas de estacionamiento. Así que, si te mueves a diario por el 5, el 405, el 101 o por las arterias principales de Los Ángeles, el Área de la Bahía, San Diego o el Valle Central, vale la pena prestar mucha atención a cómo cambiaron las leyes de tránsito en el estado.​

Lo primero que hay que tener claro es que estas normas fueron aprobadas durante el último período legislativo estatal y llevadas a la práctica por la administración de Gavin Newsom, con la idea de modernizar la seguridad vial y reforzar la protección al consumidor. La mayoría de los cambios tocan el Código de Vehículos de California, pero también modifican partes del Código Penal y del Código Civil, lo que muestra que el alcance de la reforma es amplio y va más allá de solo “multas y tickets”.

Aunque puedan sonar a cambios técnicos que solo interesan a abogados o funcionarios del DMV, cada una de estas leyes termina afectando la forma en que nos movemos por las calles, la seguridad de peatones y conductores, y hasta el bolsillo de muchas familias hispanas que dependen del auto para todo. El objetivo oficial es tener rutas más seguras, sanciones más justas y procesos más claros ante el DMV. Por eso, vale la pena revisar punto por punto qué entró en vigor y cómo puede impactarte si vives y manejas en California.

Todos los conductores deberán cumplir las nuevas normativas en el estado de California (Foto: AFP)

LAS NUEVAS LEYES DE CALIFORNIA DIRIGIDAS A LOS CONDUCTORES

Dispositivos de bloqueo de encendido – AB 366

La AB 366 extiende hasta 2033 la obligación de instalar dispositivos de bloqueo de encendido (IID) para ciertos conductores condenados por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Estos aparatos impiden que el vehículo arranque si detectan alcohol en el aliento del conductor.

Más que un simple control, la idea es prevenir accidentes graves y reducir la reincidencia, algo especialmente sensible en zonas con mucho tráfico nocturno y vida social activa, como el centro de Los Ángeles, el Gaslamp Quarter de San Diego o el Downtown de San José.

Homicidio vehicular en estado de ebriedad – AB 1087

La AB 1087 amplía los períodos de libertad condicional para quienes causen la muerte de otra persona al conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

Con esto, el estado busca enviar un mensaje más contundente sobre la gravedad de manejar ebrio o drogado, algo que afecta a toda la comunidad, desde familias que salen de misa o de una carne asada en el patio, hasta jóvenes que regresan a casa después de una noche en un bar o club.

Seguridad peatonal y zonas escolares – AB 382

Si pasas seguido por escuelas en barrios residenciales de ciudades como Anaheim, San Bernardino, Fresno o el Este de Los Ángeles, esta norma te interesa. La AB 382 reduce el límite de velocidad en zonas escolares señalizadas de 40 a 30 kilómetros por hora (equivalente aproximado a bajar de 25 a 20 millas por hora, según la señalización local).

Lo clave es que el límite aplica aunque no veas estudiantes en la calle. La prioridad es proteger a los peatones y disminuir la gravedad de los accidentes en áreas donde los niños y familias caminan todos los días.

Regla “Move Over” – AB 390

Antes, la conocida regla de “Move Over” solo se aplicaba a patrullas, grúas y algunos vehículos de emergencia. Con la AB 390, ahora los conductores deben cambiar de carril o, si no es posible, reducir la velocidad al acercarse a cualquier vehículo detenido en la banquina que use luces de emergencia o conos reflectantes.

En la práctica, esto aplica a escenas muy comunes en las freeways del sur y norte de California: autos varados, trabajadores de mantenimiento, servicios de auxilio vial e incluso vehículos particulares detenidos por una emergencia. La meta es reducir atropellos y proteger tanto a los trabajadores de carretera como a otros conductores.

Cámaras y sistemas automatizados – SB 720

La SB 720 autoriza a las jurisdicciones locales a utilizar cámaras para detectar infracciones de semáforo en rojo bajo un esquema civil, no penal. Es decir, se trata más de una sanción administrativa que de un proceso criminal.

Este cambio abre la puerta a un uso más amplio de tecnología en la seguridad vial, especialmente en intersecciones conflictivas de grandes ciudades como Los Ángeles, Oakland o San Francisco, donde cruzar un semáforo en rojo puede tener consecuencias fatales para peatones, ciclistas y otros automovilistas.

Obstrucción de matrículas – AB 1085

Con la AB 1085 queda prohibido fabricar, vender o usar dispositivos que dificulten la lectura de las placas. Esto incluye cubiertas plásticas, tintes, marcos especiales o bloqueadores electrónicos que alteren la visibilidad de la matrícula en fotos o cámaras.

Las sanciones pueden afectar tanto a fabricantes como a quienes instalan o usan estos accesorios. La intención es asegurar la correcta identificación de los vehículos en peajes, sistemas de cobro electrónico, cámaras de tránsito y bases de datos del estado.

Vehículos autónomos – SB 480

La SB 480 se enfoca en los vehículos autónomos, cada vez más presentes en ciertas zonas urbanas de California, especialmente en el Área de la Bahía y alrededores de Silicon Valley.

La norma autoriza a estos autos a usar luces externas especiales para indicar cuando el sistema de conducción automatizada está activo. Esto busca que peatones, ciclistas, otros conductores y las autoridades puedan identificar mejor cuándo un vehículo se está manejando por sí mismo, lo que facilita la interacción en el tráfico diario y mejora la seguridad.

Motos eléctricas todoterreno – SB 586

Las motos eléctricas todoterreno, conocidas como “eMotos” para uso fuera de carretera, pasan a ser consideradas oficialmente vehículos todoterreno bajo la SB 586. Eso implica que deben cumplir con todos los requisitos de seguridad aplicables a ese tipo de vehículos.

Entre las obligaciones se incluyen el uso de casco y la necesidad de contar con identificación emitida por el DMV. Este cambio impacta especialmente a quienes usan este tipo de motos en zonas rurales, montañosas o pistas privadas en condados del interior del estado.

Compra y venta de vehículos – SB 766

La SB 766 introduce restricciones a prácticas engañosas por parte de concesionarios de autos. Aunque algunas disposiciones entrarán de lleno en octubre, desde enero ya rigen obligaciones más estrictas de transparencia.

El objetivo es proteger a los consumidores, muchos de ellos hispanohablantes que compran autos nuevos o usados para trabajar en construcción, delivery, rideshare o para mover a la familia, evitando cláusulas abusivas, cargos ocultos y ventas confusas.

Uso de “DMV” en sitios web – AB 1272

La AB 1272 prohíbe que empresas privadas utilicen las siglas “DMV” o expresiones parecidas en sus dominios web, para que no se confundan con páginas oficiales del Departamento de Vehículos Motorizados de California.

Esto busca reducir fraudes y confusiones en trámites como citas, renovaciones de licencias, registros de vehículos o pagos de tarifas. La intención es que la gente identifique con claridad qué sitio es realmente oficial y cuál pertenece a un intermediario privado.

Duplicado de licencia por cambio de dirección – SB 506

Con la SB 506 se simplifica la actualización de la licencia de conducir cuando cambias de domicilio. Ahora puedes solicitar un duplicado con la nueva dirección sin enfrentar procesos complejos o demoras innecesarias.

Para comunidades que se mudan con frecuencia dentro del estado por motivos de trabajo, renta o escuela, como ocurre en muchas ciudades del sur y norte de California, este ajuste representa un trámite menos complicado con el DMV.

Alivio en multas de estacionamiento – AB 1299

Finalmente, la AB 1299 introduce medidas de alivio para personas con dificultades económicas que enfrentan multas de estacionamiento. Las agencias locales pueden ofrecer planes de pago y reducir montos, incluyendo cuotas mensuales de hasta 25 dólares.

La idea es que nadie quede atrapado en una espiral de deudas solo por no poder pagar de golpe una infracción, algo que afecta con frecuencia a familias trabajadoras que viven en zonas de alta densidad y poco estacionamiento, como muchos barrios latinos en Los Ángeles, San Diego, San José y otras ciudades del estado.

