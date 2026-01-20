Millones de personas mantienen viva la ilusión de transformar sus vidas instantáneamente al ganar la lotería, pero para Carl McCain, un residente de Carolina del Norte , el sueño de la riqueza se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. A pesar de haber resultado ganador, el cobro de su premio fue paralizado debido a un imprevisto que ha causado asombro. En el siguiente párrafo, te revelaré el insólito motivo por el cual el dinero fue retenido.

Según información compartida por ABC 7 Nueva York , el protagonista de este caso quiso probar suerte en Mega Millions. Así que eligió los números y, para su fortuna, descubrió después que acertó en cuatro de ellos. Por consecuente, había conseguido un premio de $800.

Fue así que decidió recogerlo; viajó desde Timberlake hasta la oficina regional de la Lotería Educativa de Carolina del Norte en Raleigh. Completó el formulario, enseñó el boleto ganador y procedió a esperar para recibir dicha cantidad en dólares.

McCain ganó $800 tras acertar cuatro números en Mega Millions. (Crédito: Frederic J. BROWN / AFP)

Para su sorpresa, uno de los empleados de la lotería le hace entrega de unos documentos explicándole que no podría recibir el monto ganado, ya que contaba con deudas en los condados de Lenoir y Wayne.

Según la Ley de Loterías del Estado de Carolina del Norte, los premios obtenidos por participantes que posean deudas con agencias estatales y legales estarán sujetos a retenciones automáticas para la amortización de dichas obligaciones.

Se trataba de una confusión

Ante esta revelación, McCain se contactó con los condados correspondientes para aclarar este asunto, ya que él asegura no tener deudas pendientes. Cuando brindó su número de Seguridad Social, se reveló que otra persona utilizaba el mismo número y era ésta quien registraba los impagos.

Finalmente, McCain logró conseguir el monto que ganó al participar en la lotería de Carolina del Norte. (Crédito: Freepik)

Después de un mes de intentos y llamadas para solucionar este inconveniente, finalmente el afortunado pudo recibir su cheque por sus ganancias de la lotería de Carolina del Norte, restando los impuestos correspondientes.