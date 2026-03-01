A pesar de que la temporada de impuestos arrancó el 26 de enero de 2026 y se prolongará hasta el 15 de abril, son muchos los contribuyentes que ya enviaron su declaración del año fiscal 2025 y esperan con expectativa la llegada de su reembolso, ya sea para ponerse al día con sus cuentas, ahorrar o cubrir gastos pendientes. Con el paso de las semanas, crecen las dudas sobre los plazos de procesamiento, los posibles retrasos y la forma en que se entregará el dinero, ya sea mediante depósito directo o cheque. Si tú también estás aguardando ese depósito y quieres saber cuándo podría llegar y cómo verificar el estado de tu devolución, en esta nota te lo contamos paso a paso.

La herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” del IRS permite rastrear tu dinero en tiempo real con solo tres datos básicos (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI REEMBOLSO DEL IRS?

Dependiendo de cómo hayas realizado tu declaración y otros factores, variará el tiempo de espera para que te depositen el reembolso que te corresponde. Por lo tanto:

Declaración electrónica + depósito directo: los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías.

los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías. Declaración electrónica + cheque en papel: hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal.

hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal. Declaración en papel (por correo): los reembolsos pueden tardar en llegar entre 4 y 8 semanas, incluso más tiempo según la carga de trabajo.

Vale precisar que el depósito en el banco se da una vez que el IRS envía el dinero, el cual suele acreditarse entre 1 y 5 días hábiles, según la entidad bancaria.

Fechas especiales para créditos como EITC/CTC

Si reclamas un Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) o Additional Child Tax Credit (ACTC), que está ligado directamente al Crédito Tributario por Hijos, habrá un retraso legal. El IRS no puede emitir reembolsos que incluyan estos créditos antes de mediados/finales de febrero, incluso si presentas en enero.

Para 2026, el IRS prevé que la mayoría de los reembolsos con EITC/ACTC estén disponibles a principios de marzo si presentas a finales de enero o principios de febrero y eliges depósito directo.

El sistema del IRS muestra tu avance en tres etapas claras (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿CÓMO COMPROBAR EL ESTADO DE MI REEMBOLSO?

Una de las preguntas que más se hacen los contribuyentes que realizaron sus declaraciones es cómo rastrear o saber en qué estado se encuentra su reembolso. Una forma simple y práctica de hacerlo es a través de la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” (“Where’s My Refund?”), que muestra información actualizada después de 24 horas posteriores a la aceptación de una declaración presentada electrónicamente, o cuatro semanas si envió su declaración en papel por correo.

Para utilizarlo necesitas tener a la mano: tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil exacto para efectos de declaración y el monto exacto en dólares de tu reembolso esperado.

Solamente debes ingresa a la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov (disponible en inglés y en español) y hacer clic en “Verificar su reembolso”, que abrirá una página que debes leer, marcar y enviar.

IMPORTANTE: la información se actualiza una vez al día, durante la noche. “¿Dónde está mi reembolso?” no está disponible en las mañanas, por lo general entre las 4 a.m. y las 5 a.m., hora del Este, mientras se realizan dichas actualizaciones.

Así aparecerá el estado de tu reembolso

Una vez ingresas tus datos y lo envíes, el sistema te mostrará el avance en tres etapas: