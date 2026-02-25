Cada temporada fiscal, lo que menos quiere la gente en Estados Unidos es tener problemas con el IRS: todos cruzan los dedos para que la declaración sea aceptada a la primera y que el reembolso llegue rápido y sin contratiempos, ya sea por cheque o depósito directo. Para muchas familias hispanas, ese dinero no es simplemente “algo extra”, sino el respiro que permite ponerse al día con la renta, mandar apoyo a la familia en el país de origen, bajar un poco las deudas de tarjeta o cubrir útiles escolares y otros gastos del día a día. Sin embargo, no siempre todo sale como lo planeamos: en vez de la esperada confirmación de “return accepted”, a veces aparece el aviso de que la declaración fue rechazada, lo que puede generar estrés, incertidumbre y hasta miedo, especialmente si no dominas el inglés o si es la primera vez que te pasa. Y no es un caso aislado: en el año fiscal 2024 el IRS rechazó casi 18 millones de declaraciones individuales presentadas electrónicamente, alrededor del 12% del total, de acuerdo con la National Taxpayer Advocate. La parte positiva es que más del 70% de esos contribuyentes consiguió que su declaración fuera aceptada después de corregir los errores, así que un rechazo no significa que todo está perdido, pero sí es una llamada de atención para actuar rápido y con método, igual que cuando revisas tu crédito, tus bills o tus papeles migratorios para evitar problemas más adelante.

¿CÓMO SABER SI EL IRS RECHAZÓ TU DECLARACIÓN?

En la mayoría de los casos, el sistema te avisa entre 24 y 48 horas después de haber enviado tu declaración electrónica.

Estas son las formas más comunes de verificar el estado:

Si esperas un reembolso, puedes usar la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? en el sitio oficial del IRS.

También puedes iniciar sesión en tu cuenta en línea del IRS para revisar el estado.

Si usaste un software como TurboTax, normalmente recibirás un correo electrónico o notificación dentro de uno o dos días.

Cuando hay un rechazo, el sistema suele mostrar un código de error específico que explica el motivo. Ese código es clave para saber qué hacer después.

¿POR QUÉ FUE RECHAZADA TU DECLARACIÓN?

La mayoría de los rechazos se deben a errores simples. Según el informe anual al Congreso del National Taxpayer Advocate, estos fueron los motivos más comunes de rechazo en el año fiscal 2023:

# Motivo de rechazo Contribuyentes afectados 1 El PIN o el Ingreso Bruto Ajustado (AGI) del año anterior no coincide 3,463,276 2 Falta el Formulario 8962 (Crédito Fiscal para la Prima) 2,945,119 3 PIN de protección de identidad inválido 2,031,540 4 Número de Identificación Tributaria duplicado 2,011,610 5 El nombre principal no coincide con la base de datos 1,172,304

También es frecuente ver códigos como:

R0000-500-01: Nombre o Seguro Social no coinciden con los registros.

IND-031-04: El AGI del año anterior no coincide.

IND-452: El Seguro Social ya fue usado en otra declaración aceptada.

Si el problema es un error tipográfico, suele ser fácil de corregir. Pero si el sistema indica que tu número ya fue utilizado, podría tratarse de un posible robo de identidad.

PASO A PASO: ¿CÓMO CORREGIR UNA DECLARACIÓN RECHAZADA?

Aquí es donde te recomiendo mantener la calma y actuar con método.

1. Revisa el aviso de rechazo. Lee con atención el mensaje del software o del IRS. Identifica el código de error y la explicación.

2. Corrige el error específico. Si se trata de algo como:

Un número de Seguro Social mal escrito

Un nombre con errores

Una fecha de nacimiento incorrecta

Un formulario faltante

Puedes corregirlo directamente en el sistema y volver a enviarlo electrónicamente. En muchos casos, la declaración es aceptada en el segundo intento.

3. Verifica el AGI o el PIN del año anterior. Si el problema es que tu AGI no coincide, revisa tu declaración del año pasado exactamente como fue presentada. Incluso una pequeña diferencia puede generar el rechazo.

4. Considera enviar la declaración por correo. Hay situaciones en las que el sistema no permitirá reenviarla electrónicamente. En ese caso, tendrás que imprimirla y enviarla por correo postal.

¿CUÁNTO PUEDE RETRASARSE TU REEMBOLSO?

Al 13 de febrero, el reembolso promedio era de US$2,476, un 14% más que el año anterior, según datos del IRS. Y sé que para muchas familias ese dinero es importante.

Por eso insisto en algo: mientras más rápido corrijas el error, menos se retrasará tu reembolso.

FECHA LÍMITE PARA CORREGIR EL RECHAZO

Aquí hay un punto crucial que no debes pasar por alto. Si el IRS rechaza tu declaración, se considera que no la has presentado. La fecha límite general para presentar y pagar impuestos es el 15 de abril de 2026 para el año fiscal 2025.

Si el rechazo ocurre cerca de la fecha límite:

Tienes cinco días para corregir y reenviar electrónicamente.

Si debes enviarla en papel, debe tener matasellos de la fecha límite o dentro de los 10 días calendario posteriores a la notificación de rechazo (lo que ocurra más tarde).

