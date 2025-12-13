Desde Texas, muchos chilenos observan con atención cómo se acerca el domingo 14 de diciembre : una segunda vuelta decisiva para definir quién gobernará Chile en los próximos cuatro años. En esta instancia, los nombres que compiten por la presidencia son Jeannette Jara — candidata de izquierda / centro-izquierda — y José Antonio Kast — representante de la derecha / ultraderecha.

Para quienes están lejos, en ciudades texanas como Houston o Dallas, este es un momento importante: más allá de la distancia geográfica, su voto representa un vínculo vivo con Chile, una forma de influir en su futuro pese a estar en el extranjero. Las decisiones de Jara o Kast podrían afectar desde políticas sociales hasta cambios estructurales en el país. A continuación daremos la información necesaria para quienes viven en Texas y quieren votar en esta segunda vuelta.

Últimamente, las campañas de ambos candidatos han intensificado sus mensajes, buscando movilizar a los votantes indecisos (Foto: Freepik)

Estos son los consulados chilenos habilitados en Texas, EE. UU.

En primer lugar debes saber que estás habilitado(a) para votar en las elecciones de Chile 2025 si es que actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel (Servicio Electoral de Chile) antes del 28 de junio. Si no lo hiciste, es imposible que puedas participar en este proceso democrático.

Luego, es importante mencionar que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU. El Consulado General de Chile en Houston se ubica en 1300 Post Oak Blvd., Suite 1130, Houston, TX 77056.

El local de votación ubicado en la ciudad de Houston

El local de votación asignado en ese estado se encuentra en 1330 Post Oak Blvd. Segundo piso, ZIP 77056 . Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

Otros puntos muy importantes

Recuerda que podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario .

. Los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigentes. Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección.