Desde las costas del Atlántico, los chilenos radicados en Florida sienten que este 14 de diciembre 2025 la patria los llama más cerca que nunca: aunque separan miles de kilómetros, la definición de la presidencia en Chile resuena en sus hogares, oficinas, cafés o playas de Miami, Orlando o Tampa. Para ellos —que vivieron la primera votación en noviembre— la segunda vuelta no es un trámite lejano, sino una oportunidad real de influir en el futuro de su país de origen. Un llamado al compromiso cívico y a mantener viva la conexión con Chile, a través de un voto consciente, informado y cargado de sentido.

Para quienes hoy viven en Florida, esta elección significa más que elegir un presidente: representa afirmar la identidad de una comunidad dispersa por el mundo, reafirmar la voz de quienes emigraron buscando oportunidades, y demostrar que la distancia no borra el vínculo con su patria.

El hecho de poder votar desde el exterior —ya regulado por Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y la red consular — le da un nuevo aire a este domingo 14 de diciembre: un día para que miles de chilenos en tierras americanas decidan, juntos, el rumbo de su país. A continuación, te damos la información clave para quienes viven en Florida y desean participar en la segunda vuelta.

A días de la votación decisiva, las encuestas de opinión siguen dando a José Antonio Kast como el vencedor (Foto: AFP)

Estos son los consulados chilenos habilitados en Florida, EE. UU.

En primer lugar debes saber que estás habilitado(a) para votar en las elecciones de Chile 2025 si es que actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel (Servicio Electoral de Chile) antes del 28 de junio. Si no lo hiciste, es imposible que puedas participar en este proceso democrático.

Luego, es importante mencionar que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU. El Consulado General de Chile en Florida se ubica en 800 Brickell Ave., suite 1200, Miami, Florida 33131.

El local de votación ubicado en la ciudad de Miami

El local de votación asignado en ese estado se encuentra en 11011 SW 104th St, Miami, FL 33176 . Se trata del Miami Dade College Kendall Campus. Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

Otros puntos muy importantes

Recuerda que podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario .

. Los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigentes. Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección.