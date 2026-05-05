Ante la ausencia de depósitos del Seguro Social de Estados Unidos a principios de mayo, debo mencionarte que la falta de pagos no obedece a errores de sistema ni a recortes, sino a una disposición oficial de la propia administración que te revelaré a mayor detalle en esta nota; conoce las causas y la fecha de reanudación.

Debes saber que este mes sí se efectuará la entrega de fondos para millones de ciudadanos bajo los programas de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y del Seguro Social, abarcando este último los pagos destinados a jubilados, sobrevivientes y beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés).

Eso sí, cada grupo de beneficiarios recibe su dinero en fechas distintas . Por esa razón, es necesario comprender cómo es el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Ten en cuenta que la fecha de pagos suelen ser distintos en cada beneficiario. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué esta semana no habrá pagos por parte del Seguro Social

Es importante señalar que los pertenecientes al SSI y del Seguro Social que recibían beneficios antes de mayo de 1997 ya percibieron sus depósitos el pasado 1 de mayo; se trata de una fecha que fue adelantada desde el domingo 3.

Tradicionalmente, los pagos del Seguro Social se efectúan el tercer día de cada mes ; para este año, la fecha se adelantó debido a que dicho día coincidió con un domingo. Según explica la AARP , la SSA no procesa depósitos durante fines de semana ni días feriados.

Ahora, los pagos para jubilados, sobrevivientes y beneficiarios del SSDI se distribuirán los miércoles de este mes, a excepción del primer miércoles. Por esa razón, no se efectuarán depósitos durante la presente semana.

Cuándo será el próximo depósito del SSA de EE. UU.

Siguiendo el calendario de la Administración de Seguro Social , en estas fechas se realizarán los pagos que se realizarán según tu fecha de cumpleaños:

Segundo miércoles de mayo : jubilados que cumplean años entre el 1 y 10.

: jubilados que cumplean años entre el 1 y 10. Tercer miércoles de mayo: jubilados que cumplen años entre el 11 y 20.

jubilados que cumplen años entre el 11 y 20. Cuarto miércoles de mayo: jubilados que cumplen años entre 21 y 31.

Tienes que verificar en qué fecha te realizarán tu pago teniendo en cuenta tu fecha de nacimiento. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo se pagan los beneficios de la SSA

Según el portal AARP, los pagos se efectúan de manera electrónica identificando tu fecha en el calendario de la SSA , ya sea mediante depósito directo en tu cuenta bancaria elegida o a través de la tarjeta de débito Direct Express.